Tennis : Trop fort, jusqu'où peut aller Alcaraz ?

Titré pour la seconde fois en Grand Chelem après sa victoire à Wimbledon, Carlos Alcaraz défie les lois de la raison. Le jeune Espagnol compte déjà 2 Majeurs à 20 ans comme Rafael Nadal à l'époque. Mais à la différence du Majorquin, il en possède deux différents et paraît en très bonne voie pour enrichir son palmarès assez vite. S'il est impossible de prédire si un joueur sera capable d'aller chercher les records des légendes du Big 3, on peut assez facilement penser qu'Alcaraz a un avenir radieux devant lui.

Depuis son explosion au sommet du tennis mondial en 2022, Carlos Alcaraz enchaîne les prestations remarquables. L'Espagnol a déjà tout pour gagner tous les grands tournois : il est capable d'alterner entre puissance et toucher de balle pour battre ses adversaires. Avec une telle précocité, il a pris une avance considérable sur les jeunes de sa génération même s'il devrait connaître des rivalités avec des joueurs qui sont encore plus jeunes que lui dans les années à venir. Chaque ère a eu son lot de champions et de jeunes pousses prêtes à balayer la poussière.

En constant progrès

Au début de la saison sur gazon, il était difficile de voir Carlos Alcaraz remporter Wimbledon. Il avait tellement peu d'expérience sur la surface qu'un succès en finale face à Novak Djokovic au bout de 4h42 était loin d'être garanti. Mais l'Espagnol sait bien travailler et il a prouvé qu'il pouvait gagner partout. « On a vu suffisamment de choses d’Alcaraz sur ce Wimbledon pour dire, déjà, qu’il apprend très vite. Il s’est adapté à la surface la plus compliquée de notre sport de manière très rapide, en trois semaines ou presque. S’il est en bonne santé, qu’il joue ce type de tennis, il ne fera que s’améliorer » estime Mats Wilander pour Eurosport .

« Je lui prédis entre 10 et 15 titres en Grand Chelem »

Le Suédois, ancien grand champion de tennis, est resté proche de son sport en faisant régulièrement des interventions dans les médias. Selon lui, Carlos Alcaraz a le potentiel pour remporter plus de 10 Grands Chelems : « Je lui prédis entre 10 et 15 titres en Grand Chelem en étant réaliste. Mais même s’il termine à cinq ou six, il est trop important pour notre sport pour compter dès maintenant. » Il faut rappeler qu'avant le Big 3, le record était détenu par Pete Sampras avec 14 trophées. Federer, Nadal et Djokovic ont repoussé les limites du réel, certes, mais il faut faire attention à ne pas s'enflammer.

Trop fort ?

Quand on voit le niveau auquel il est capable d'évoluer sur un court de tennis, on peut se demander s'il y aura véritablement un joueur capable de le contenir dans les années à venir. Le jeune Espagnol a tout de même un adversaire : son corps. Dans sa jeune carrière, il a déjà connu quelques blessures qui l'ont éloigné des courts, comme en début d'année où il a manqué l'Open d'Australie.