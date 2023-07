Tennis : Comment Alcaraz a adopté le gazon

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz a réalisé un sacré exploit en remportant Wimbledon en battant Novak Djokovic en finale. Le jeune Espagnol disputait alors seulement le 4ème tournoi sur gazon de sa carrière et sa victoire finale est tout de même surprenante car la surface est difficile à maîtriser. Surtout aussi vite. En 2023, il est allé vite, très vite, pour s'adapter à l'herbe et conquérir le trophée le plus prestigieux du tennis.

Ils ne sont pas beaucoup à remporter Wimbledon aussi jeune. Dans l'histoire, il y a bien sûr eu Boris Becker, vainqueur à 17 ans, mais la performance de Carlos Alcaraz arrive certainement au rang d'exploit. Retour sur la saison sur gazon de l'Espagnol qui restera certainement dans les mémoires. Avec deux titres en Grand Chelem, il a désormais pris une avance folle par rapport à tous ses jeunes homologues.

Le premier match, celui qui aurait pu tout changer

Déçu par sa performance à Roland-Garros où il a connu des crampes contre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a choisi le Queen's comme tournoi de préparation sur gazon avant Wimbledon. L'Espagnol, déchu de son trône, avait l'occasion de reprendre la place de numéro 1 mondial. Si on connaît l'histoire, le scénario aurait été bien différent s'il avait perdu son premier match de la saison sur gazon face au Français Arthur Rinderknech le 20 juin dernier. En effet, Alcaraz a bataillé, étant mené un set à zéro et étant breaké d'entrée dans le troisième set avant de conclure au tie-break. Une victoire à l'arraché qui lui a permis de grandir très vite sur la surface. Qui sait ce qu'il se serait passé s'il avait perdu ce jour-là...

Humilié par Djokovic, Carlos Alcaraz se lâche et balance https://t.co/cpggogGC1K pic.twitter.com/gwh6ZWZtH1 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Montée en puissance

Une fois qu'il a remporté ce premier match, c'est comme si sa saison sur gazon s'est lancée. Carlos Alcaraz a passé les tours en montant en puissance à chaque fois face à tous ses adversaires, s'adjugeant finalement le titre face à Alex de Minaur, un spécialiste de la surface. A Wimbledon, il n'a pas semblé beaucoup en difficulté tout au long de la quinzaine. Son premier gros match était au troisième tour face au Chilien Jarry mais il a ensuite parfaitement maîtrisé un vaillant Berrettini avant d'écraser Holger Rune et Daniil Medvedev.

Battre le maître des lieux

Après 4h42 de combat en finale, Carlos Alcaraz a pu s'écrouler devant Novak Djokovic, le quadruple tenant du titre et en mission pour un 24ème Grand Chelem. Beaucoup de personnes le voyaient s'imposer un mois plus tôt à Roland-Garros et à Wimbledon, c'était plutôt l'inverse. Mais il a une nouvelle fois prouvé qu'il n'était pas fait du même bois que les autres. Il est le premier joueur hors Big 4 à inscrire son nom au palmarès de Wimbledon depuis 2002 : il n'était même pas né. Et avec ce qu'il vient de réaliser, il peut prétendre aller beaucoup plus loin...