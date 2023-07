Tennis : Alcaraz a montré qui est le patron, la bataille va continuer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le titre à Wimbledon se jouait entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic dimanche, l'Espagnol a fini par prendre le dessus sur le Serbe au terme d'un immense combat. Résultat des courses : c'est bien lui qui domine toujours au classement et il a un peu creusé l'écart sur Djokovic avant la tournée américaine cet été. La place de numéro 1 mondial devrait encore être en jeu lors de l'US Open dans un peu plus d'un mois.

C'était l'un des nombreux enjeux de la finale de Wimbledon cette année : montrer qui est le vrai patron du circuit ATP. En résistant à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a prouvé qu'il méritait largement cet honneur même si le Serbe a souvent été empêché de jouer ces derniers temps. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne puisque les deux joueurs devraient vite se retrouver dans quelques semaines pour les Masters 1000 sur dur et l'US Open.

Avantage Alcaraz

Carlos Alcaraz avait réussi à récupérer le trône après sa victoire un peu inattendue au Queen's au milieu de la saison sur gazon. L'Espagnol conserve cet avantage et possède cette semaine 880 points d'avance sur Novak Djokovic. Mais le programme des prochaines semaines est chargé et les deux joueurs risquent d'enchaîner. L'un comme l'autre, ils auront de gros points à aller chercher.

Le duel va continuer

Le début du grand tableau de l'US Open est prévu pour le lundi 28 août. Il est donc quasiment sûr que la place de numéro 1 mondial sera en jeu au démarrage du quatrième Grand Chelem de l'année puisque Carlos Alcaraz est le tenant du titre et devra y défendre 2000 points. Avant ça, les joueurs devront se rendre à Toronto et à Cincinnati, Alcaraz et Djokovic n'ayant pas prévu de se rendre autre part cet été. Mais le Serbe est averti : il a un sacré client en face de lui.

Retour en Amérique pour Djokovic

L'un des enjeux de la tournée américaine sur dur sera le retour de Novak Djokovic. En effet, depuis la crise du Covid, il a été souvent interdit de voyager sur le territoire américain, lui qui n'a pas souhaité se faire vacciner. Le Serbe était encore absent en mars dernier pour Indian Wells et Miami mais depuis le mois de mai, les Etats-Unis ont levé leurs restrictions. Il fera donc son grand retour et a déjà confié qu'il visait l'US Open, lui qui a pris l'habitude se concentrer sur les Grands Chelems seulement.