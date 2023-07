Wimbledon : Nadal, Federer... Djokovic n’a jamais vu ça

Alexis Brunet

Wimbledon nous a offert une finale d'exception, celle que tout le monde attendait. Carlos Alcaraz retrouvait Novak Djokovic après la dernière demi-finale de Roland-Garros. Cette fois-ci, c'est l'Espagnol qui a triomphé, en cinq sets. Le Serbe n'a pas hésité à tirer un grand coup de chapeau à son rival, en le comparant au Big 3.

Vendredi 9 juin dernier, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'affrontaient en demi-finale de Roland-Garros. Un match qui avait tout d'une finale, mais qui a malheureusement déçu. À cause d'une blessure dans le troisième set, l'Espagnol voyait son rêve de titre à Paris lui échapper. C'est le Djoker qui a rejoint la finale, et qui l'a emporté face à Casper Ruud.

Djokovic est étonné par la maturité d'Alcaraz

Un peu plus d'un mois plus tard, Carlos Alcaraz tient sa revanche. L'Espagnol a battu Novak Djokovic en finale à Wimbledon. Un exploit car à Londres, le Djoker était presque imbattable. Après le match, Nole a tenu à souligner la maturité du numéro 1 mondial, d'après des propos rapportés par We Love Tennis . « Beaucoup de gens disent qu’on retrouve dans son jeu quelque chose de Roger, Rafa et moi et je suis assez d’accord. En gros, il a pris le meilleur de nous trois. Il a cette résilience et cette maturité étonnante chez quelqu’un de 20 ans. »

« Son revers à deux mains a des similitudes avec le mien »