Wimbledon : Alcaraz terrasse Djokovic, son rêve est brisé

Dimanche 16 juillet 2023 est certainement une date dont se souviendra Carlos Alcaraz toute sa vie. Après 4 heures et 45 minutes d'un tennis de très haut niveau (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4), Novak Djokovic a dû s'incliner et voit s'échapper un bon nombre de records, tous aussi incroyables les uns que les autres. Ce n'est certainement que partie remise mais il n'empêche que cette défaite risque de faire très mal à Novak Djokovic.

En perdant cette finale de Wimbledon, Novak Djokovic manque l'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire de son sport. Avec 23 tournois du Grand Chelem, il est le seul sportif avec Serena Williams a en détenir autant. Alors quand est venue la finale sur le gazon londonien, son jardin, la 24ème victoire semblait être à sa portée. Au vu du premier set, largement remporté 6-1, tout semblait se dérouler comme prévu. Mais la fougue et la fraîcheur de Carlos Alcaraz, 20 ans, ont eu raison de son aîné, 36 ans, qui attendra l'US Open pour tenter de remporter son 24ème tournoi du Grand Chelem.

Fin de l'invincibilité de Djokovic à Wimbledon

Cette défaite historique met fin à une impressionnante série d'invincibilité de Novak Djokovic à Wimbledon. Avant la rencontre, le Serbe avait remporté les 34 derniers matchs, depuis 2018 et pouvait s'approcher encore un peu plus de la série de Bjorn Borg et ses 41 matchs consécutifs sans défaite à Londres. Novak Djokovic, en perdant la finale face à Carlos Alcaraz, met également fin à sa série de 45 victoires consécutives sur le court central de Wimbledon. Sa dernière défaire sur ce court remontait au 24 juin 2013, soit plus de 10 ans, lors de la finale perdue face à Andy Murray (6-4, 7-5, 6-4).

Fin de la série d'invincibilité de Djokovic dans le tie-break

Une fin de série anecdotique, quoique. Lors du deuxième set, beaucoup plus accroché que le premier (6-1 pour Novak Djokovic), le score est de 6-6. Les deux joueurs se dirigent alors vers le tie-break, exercice préféré de Novak Djokovic. L'issue semble alors certaine : le Serbe va remporter le deuxième set et touchera le prestigieux trophée du bout des doigts. A 3-0 pour Nole, l'issue ne fait alors plus aucun doute. Mais finalement, Carlos Alcaraz se relève et colle un 8-6 dans le tie-break à Novak Djokovic et s'adjuge le deuxième set. C'est la fin d'une série impressionnante de 15 tie-breaks consécutifs remportés par le Serbe.

Federer encore seul au monde

Roger Federer n'était pas présent dans les travées du court central de Wimbledon mais devait regarder cette finale avec intérêt. Et a dû souffler lorsqu'il a vu le coup droit de Djokovic finir de le filet, et sacrer de la même manière Carlos Alcaraz. Car dans l'histoire de Wimbledon, Roger Federer reste le plus grand puisqu'il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté huit fois le tournoi anglais. Il est également le seul avec Bjorn Borg à avoir remporté cinq Wimbledon consécutifs, chose qu'aurait pu faire Novak Djokovic, puisqu'il en avait remporté quatre. Si Roger Federer (20 titres) ne rejoindra jamais Novak Djokovic et ses 23 titres du Grand Chelem, il peut néanmoins souffler durant au moins un an et rester seul le maître des lieux à Wimbledon.

Adieu au Grand Chelem calendaire

Enfin, Novak Djokovic dit également adieu cette année au rêve d'une vie, d'une carrière : celui de réaliser le Grand Chelem calendaire. C'est-à-dire, remporter l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open la même année. Il n'en était pas loin en 2021, lorsqu'il ne lui manquait que l'US Open pour réaliser pareil exploit. Daniil Medvedev s'était mis en travers de son chemin. Cette année, c'est un peu plus tôt que ce rêve s'écroule, avec la victoire incroyable de Carlos Alcaraz sur Novak Djokovic à Wimbledon. Son clan l'avait pourtant prévenu de ne pas afficher cette ambition trop vite publiquement...