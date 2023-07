Wimbledon : Djokovic justifie sa défaite contre Alcaraz

Baptiste Berkowicz

Dans une finale à couper le souffle, Carlos Alcaraz est sorti vainqueur de son combat face à Novak Djokovic et remporte son premier Wimbledon. Alors que l'actuel numéro 1 mondial a dû faire face à une balle de 2 sets à 0 pour le Serbe, le match a sans doute basculé lorsque Novak Djokovic a enchainé deux revers dans le filet. Selon le principal intéressé, il « n'aurait jamais dû rater ce point ».

Après 4h43 d'un combat monumental, la finale de l'édition 2023 de Wimbledon a livré son verdict. Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Wimbledon grâce à sa victoire face à Novak Djokovic, septuple vainqueur du Grand Chelem londonien.

« Je n’aurais jamais dû rater ce point »

Pendant la traditionnelle conférence de presse d'après-match, Novak Djokovic est revenu sur ce qu'il estime être le tournant du match : « Pour être honnête, mon revers m’a lâché sur cette balle de set. Même si sa balle était longue et qu’il y a eu un mauvais rebond, je n’aurais jamais dû rater ce point. Et à 6–6, encore un revers dans le filet. Deux revers très mauvais, c’est comme ça. Et le match a basculé en sa faveur. Dans le troisième set, il a incroyablement haussé son niveau. En même temps, je n’étais pas au mieux. J’ai pu me reprendre et retrouver une bonne dynamique dans le quatrième. Je sentais que ça repenchait de mon côté. C’était ma chance, mon opportunité. Sur la balle de break dans le cinquième set, je joue plutôt bien. Le vent était fort et il a emmené la balle à un endroit où je ne pouvais la smasher, donc j’ai dû jouer une volée. Je l’ai vu partir de l’autre côté et j’ai voulu le prendre à contre‐pied, mais j’ai fait la faute. Et derrière, il breake ».

« Alcaraz mérite sa victoire, sans aucun doute »