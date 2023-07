Wimbledon : Battu, Djokovic craque complètement !

Thomas Bourseau

Novak Djokovic est tombé pour la première fois en cinq éditions de Wimbledon. Tenant du titre des quatre dernières quinzaines londoniennes, « Djoko » a cédé face à un impressionnant Carlos Alcaraz qu’il a tenu à chaleureusement féliciter avant de fondre en larmes pour son fils.

Ce dimanche avait lieu la finale ATP de Wimbledon opposant les deux favoris de l’édition 2023 : Novak Djokovic le vétéran et le joueur le plus titré de tous les temps en Grands Chelems (23) et Carlos Alcaraz, l’étendard de la nouvelle génération, déjà vainqueur d’un Grand Chelem, à savoir l’US Open en 2022, du haut de ses 20 ans. Ce dimanche, au terme d’un combat épique de 4 heures et 42 minutes, dont deux heures seulement pour le deuxième set, Carlos Alcaraz a raflé un deuxième Grand Chelem en prenant le meilleur sur Novak Djokovic (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4).

«Ce que tu as fait aux Queens et ici c’est incroyable et félicitations encore une fois à toute ton équipe»

Défait, Novak Djokovic qui était pourtant le quadruple tenant du titre, n’a pas pu empêcher le surprenant Carlos Alcaraz, pourtant néophyte sur gazon, de remporter le Graal à Londres. Sur le court central, directement après sa défaite, Novak Djokovic a tenu un long discours plus qu’élogieux envers son bourreau du jour Alcaraz. « Bon après-midi à tous. (Rires). Pas si bon pour moi, mais très bon pour Carlos (ndlr Alcaraz) (sourire). J’aimerais commencer par des louanges pour Carlos et pour son équipe. Incroyable, quelle qualité à la fin du match quand il a fallu le conclure au service, tu as servi de manière remarquable. Félicitations (…). Je pensais que j’aurais des problèmes avec toi sur le dur et sur la terre battue, mais maintenant sur gazon par le même coup. Bravo pour avoir su t’adapter aussi vite sur cette surface. Tu avais joué une ou deux fois avant ce tournoi de Wimbledon, ce que tu as fait aux Queens et ici c’est incroyable et félicitations encore une fois à toute ton équipe ».

Djokovic fond en larmes pour son fils