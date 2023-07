Wimbledon : Le clan Alcaraz avertit Djokovic

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic va disputer une nouvelle finale à Wimbledon, qui pourrait faire rentrer encore un peu plus le Serbe dans l'Histoire du tennis, Carlos Alcaraz arrive le couteau entre les dents. Le prodige espagnol impressionne depuis le début de la quinzaine et pourrait bien empêcher l'actuel numéro 2 mondial de soulever un huitième Grand Chelem londonien.

35. Novak Djokovic disputera ce dimanche face à Carlos Alcaraz sa 35ème finale en Grand Chelem et a l'occasion de sortir vainqueur pour la 24ème fois d'une quinzaine. Un moment que le prodige espagnol entend bien prendre à sa guise. L'actuel numéro 1 mondial semble prêt à défier le maitre des lieux.

« Le récital de Carlos contre Medvedev ne le place pas à un niveau inférieur »

Après la démonstration de son joueur en demi-finale face à Daniil Medvedev, Juan Carlos Ferrero s'est exprimé sur la finale à venir face à Novak Djokovic. Au micro de la COPE , l'entraîneur de Carlos Alcaraz n'a pas manqué d'afficher les ambitions de son poulain avant ce grand rendez-vous : « Pour l’instant, c’est du 50–50. Ils arrivent tous les deux très bien. Novak joue très bien, mais le récital de Carlos contre Daniil ne le place pas à un niveau inférieur. Si Carlos parvient à rester calme et à jouer à son niveau, ce sera un match très, très serré. S’il n’arrive pas à être à son niveau et qu’il est à nouveau tendu, il sera difficile de battre Novak ».

Djokovic, un match pour l'Histoire

Novak Djokovic est proche d'écrire de nouvelles lignes à son palmarès légendaire. En cas de victoire ce dimanche, l'actuel numéro 2 mondial rejoindrait Roger Federer au nombre de Wimbledon remportés. De plus, le Serbe égalerait le Suisse et Bjorn Borg au total de succès finaux consécutifs sur le gazon britannique. Novak Djokovic continuerait par la même occasion d'être toujours en lice pour un Grand Chelem calendaire, lui qui a déjà remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros depuis le début de l'année.