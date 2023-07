Tennis : Alcaraz à la Hopman Cup, une grosse erreur ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Wimbledon s'est terminé par une victoire de Carlos Alcaraz et pourtant, quelques jours après son sacre, l'Espagnol va déjà rejouer. Cette année, une compétition par équipes qui avait lieu en début d'année en Australie par le passé refait surface en France, à Nice, du 19 au 23 juillet. Parmi les équipes engagées, la France bien sûr, mais aussi l'Espagne, où un certain Alcaraz a promis de faire parler son tennis. Un choix de calendrier étonnant mais une bonne nouvelle pour cette première édition en France.

Il y a quelques mois, Le 10 Sport vous confiait toutes les subtilités de la Hopman Cup, compétition organisée en Australie entre 1989 et 2019. Cette année, six équipes prendront part à la compétition : le Danemark avec Holger Rune, la Suisse, la Belgique de David Goffin et la Croatie rejoignent la France et l'Espagne. Mais pour Carlos Alcaraz, cette compétition arrive peut-être un peu tôt, lui qui a déjà connu des blessures à cause d'un calendrier chargé.

« J'ai envie de jouer pour l'Espagne »

A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz vient de remporter Wimbledon, 9 mois après son premier titre en Grand Chelem à l'US Open. Forcément, on aurait pu penser que l'Espagnol se reposerait avant d'attaquer la tournée américaine sur dur cet été. « Oui je jouerai, car j'aurai encore des jours de repos plus tard. La Hopman Cup est un nouveau tournoi et je m'en réjouis. Je n'ai pas l'habitude de jouer ce type de tournois donc pour une fois que je peux y jouer, j'en ai envie. Et jouer pour l'Espagne est toujours agréable » a-t-il commenté après sa victoire.

Un risque pris ?

Carlos Alcaraz a déjà connu une situation similaire. L'an dernier, lorsqu'il remportait l'US Open, il avait tenu à disputer la Coupe Davis avec l'Espagne seulement quelques jours après sa victoire. Résultat des courses : il avait perdu et l'enchaînement des matches de fin de saison a fini par le fatiguer, lui qui a fini blessé avec un forfait pour le Masters. On peut donc être un peu inquiet, lui dont le corps reste fragile même à 20 ans.

Un duel avec Rune possible

Pour rappel, la Hopman Cup est une compétition qui oppose des équipes constituées d'un joueur et d'une joueuse. Après les simples, un double mixte a lieu. Par le passé, de grandes confrontations avaient eu lieu à l'image de Roger Federer et Serena Williams qui ont fini par s'affronter lors de la dernière édition. Cette année, Carlos Alcaraz et Holger Rune pourraient se retrouver après la victoire de l'Espagnol à Wimbledon en 3 sets. Il ne reste plus qu'à prendre des billets et participer au spectacle sur la terre battue niçoise.