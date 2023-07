Wimbledon : Alcaraz dévoile le secret de sa victoire, c'est énorme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titré à Wimbledon pour la première fois de sa carrière, Carlos Alcaraz y a remporté son deuxième tournoi du Grand Chelem. Le jeune Espagnol progresse très vite et sur une surface qu'il ne maîtrisait pas énormément il y a encore quelques semaines, il a su adapter son jeu pour exceller. D'ailleurs, il a livré une petite indiscrétion sur le conseil d'une légende du tennis pour remporter la finale.

Après son terrible accident en demi-finales de Roland-Garros face au même adversaire, on pouvait se poser la question sur ses capacités à rebondir. Carlos Alcaraz a prouvé qu'il était capable de grandes choses et pourtant, selon ses déclarations, il semble très surpris de sa victoire en finale de Wimbledon. Son premier objectif cette année était d'abord un quart de finale, stade qu'il a atteint sans trop de difficultés.

« Je pensais que je ne pouvais pas battre Novak »

C'est presque un choc d'entendre cette phrase quand on s'appelle Carlos Alcaraz. Il faut dire que sa grosse défaillance du mois dernier ne l'avait pas mis en confiance pour réaliser ce que beaucoup pensent impossible : battre Novak Djokovic à Wimbledon. Il faut dire que le Serbe n'avait plus perdu à Londres depuis 2017, plus sur le Centre Court depuis la finale de 2013. Cette victoire pourrait renforcer un peu plus la confiance du jeune Espagnol. « Avant ce match, je pensais que je n’étais pas prêt à battre Djokovic en cinq sets, dans un match épique comme celui-ci. Rester bien physiquement ou bien mentalement pendant cinq heures contre une légende, j’ai probablement appris aujourd’hui à me connaître. Je veux dire qu’avant ce match, je pensais que je ne pouvais pas battre Novak. C’est évident. Mais après ce match épique, disons que, oui, je pense différemment » a-t-il déclaré.

Le conseil d'une légende

Après sa victoire en finale, Carlos Alcaraz a confié une anecdote incroyable : il a reçu un conseil de la part d'une légende du tennis, une certaine Martina Navratilova. L'Américaine, ancienne Tchécoslovaque, ex-numéro 1 mondiale et titrée à 18 reprises en Grand Chelem dont la moitié à Wimbledon, a une expérience folle et c'est en toute logique que l'Espagnol a écouté ses précieux conseils... « Ces conseils m'ont beaucoup aidé. Je l'ai revue après et je lui ai dit : "C'était ton conseil ! La clé". J'ai slicé. J'ai essayé de faire tout ce qu'elle m'a dit. Elle a été neuf fois championne. Vous devez faire tout ce qu'elle vous dit » a confié Alcaraz.

L'avantage mental récupéré ?

Arrivé dans un certain doute au début de la finale, Carlos Alcaraz a eu du mal à se libérer, prenant un petit éclat dans le premier set. Mais en faisant parler son talent naturel, l'Espagnol a réussi ce que peu de joueurs ont réussi ces dernières années. A 20 ans, il s'impose comme celui qui pourrait empêcher Djokovic de continuer sa marche en avant, sa dernière, avant la retraite.