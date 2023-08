Tennis : A quoi sert "Baseline", le nouveau programme de l'ATP ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de toujours proposer aux joueurs de grandes alternatives, l'ATP a annoncé mardi le lancement d'un nouveau programme à partir de 2024 : "Baseline". En effet, cela devrait permettre aux joueurs du top 250 de bénéficier de plus de revenus, y compris lorsque ceux-ci connaissent des coups durs après une blessure par exemple. Mais quel est exactement le but de ce nouveau programme ?

Le monde du tennis n'arrête quasiment jamais de changer. Entre les règles du sport qui évoluent ou alors un calendrier toujours en mouvement, l'ATP sort toujours de nouveaux dossiers. Cette fois, ça concerne "Baseline", une manière de rémunérer un peu plus sérieusement les joueurs jusqu'à la 250ème place mondiale. Une chose est sûre, la WTA va devoir se mettre au diapason si elle ne veut pas entendre parler d'inégalités dans le prize money.

Une aide confiée à ceux en difficulté

Aujourd'hui, si vous êtes un joueur au-delà de la 200ème place mondiale, vous pouvez être sujet aux difficultés financières. Les voyages dans le monde à l'année reviennent cher et pour certains, la limite est parfois dépassée pour les dépenses liées à l'entourage notamment. C'est la raison pour laquelle l'ATP va mettre en place "Baseline", un programme test pour une durée de 3 ans. « C'est un programme de sécurité financière novateur pour les joueurs. Il représente une étape importante pour permettre à un plus grand nombre de joueurs de vivre durablement de leur sport » a déclaré Andrea Gaudenzi, le patron de l'ATP.

Un seuil minimum

"Baseline" est composé de trois parties à commencer par celui du revenu de base garanti. D'abord, le programme concernera entre 30 et 45 joueurs au cours d'une saison et pour profiter de revenus supplémentaires, il y a plusieurs paliers en fonction du classement. Pour que l'ATP intervienne pour combler les revenus des joueurs, le seuil est fixé à 300 000 dollars pour les membres du top 100, 150 000 pour les joueurs de la 101ème à la 175ème place et 75 000 pour les autres jusqu'à la 250ème place. Les jeunes joueurs qui font leur entrée dans le top 125 auront une avance pour les aider dans leur développement.

Les joueurs protégés après une blessure

Si on peut se demander comment l'ATP a fait pour bénéficier d'autant d'argent d'un coup, quelques semaines après l'annonce de l'arrivée de l'Arabie saoudite dans le tennis, il faut bien avouer que ce programme est très généreux. Le troisième point concerne les joueurs blessés : ceux qui participent à moins de 9 tournois du circuit ATP et Challenger à cause d'une blessure recevront une aide à hauteur de 200 000 dollars pour le top 100, 100 000 pour ceux entre la 101ème et la 175ème place et 50 000 pour le reste.