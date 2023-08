Tennis : Une annonce tombe pour l'avenir de Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic a récemment gagné le Masters 1000 de Cincinnati. Le Serbe pourrait même faire coup double aux États-Unis s'il remporte l'US Open qui démarre le 28 août. S'il s'impose lors du Grand Chelem, le Djoker deviendrait, hommes et femmes confondus, le joueur ayant gagné le plus de majeurs dans l'histoire du tennis. Selon Nikola Pilic, ancien coach de Djokovic, c'est l'objectif principal de ce dernier.

Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il était un joueur hors norme. Lors de la finale du Masters 1000 de Cincinnati, le Serbe est venu à bout de Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, en trois sets et 3H49 de jeu. C'est tout simplement la finale la plus longue de l'histoire des Masters 1000 depuis l'instauration de la victoire en deux sets. Le Djoker prouve donc que même à 36 ans, il reste l'un des meilleurs, peut-être même le GOAT pour certains.

23 Grand Chelem pour Djokovic

Le débat du GOAT provoque souvent des conflits entre les fans de tennis. Certains pensent que le meilleur de tous les temps est Rafael Nadal, d'autres votent Roger Federer, ou bien Novak Djokovic. Ce que l'on ne peut pas enlever au Serbe, c'est qu'au niveau des majeurs il est devant tout le monde. Le Djoker compte 23 Grand Chelem, il est donc devant Nadal qui en a 22, et Federer qui s'est arrêté à 20.

Margaret Court est devant Djokovic