Tennis : Toujours suspendue, cette championne vit un calvaire dans l'ombre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Elle est l'un des noms les plus célèbres du tennis des années 2010. La Roumaine Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale, est prise dans une affaire de dopage depuis la fin de l'année 2022. En effet, elle a subi un contrôle positif à un produit interdit, le Roxadustat, lors de l'US Open l'an dernier où elle a été éliminée dès le premier tour et depuis, elle vit un enfer, elle qui a toujours nié avoir pris la moindre substance. Ces derniers temps, l'espoir de la revoir était permis.

Grande championne de tennis, Simona Halep ne reprendra pas la compétition tout de suite. La Roumaine, qui apparaissait dans la liste de l'US Open, a été retirée juste avant le début des qualifications mardi, une manière d'officialiser que sa suspension n'est pas levée. Pour ses fans, c'est donc l'incompréhension puisqu'on pensait pouvoir la revoir prochainement.

Une affaire qui traîne en longueur

Depuis le début de l'affaire, Simona Halep nie toutes les accusations. Au vu du personnage, on se demande effectivement comment elle aurait pu tricher. L'ancienne numéro 1 a maintenant disparu du circuit depuis un an et sa carrière pourrait être encore plus largement impactée. A bientôt 32 ans, l'ancienne vainqueure de Roland-Garros et de Wimbledon n'est pas près de revenir si l'on en croit les dernières informations, elle qui a attendu de très longs mois avant son audience à l'ITIA, qui a eu lieu fin juin.

Tennis : Nadal résiste encore à Djokovic ! https://t.co/y7FXyoqifa pic.twitter.com/rXb2VUsdFM — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Des espoirs de la voir à l'US Open

Depuis quelques semaines, le nom de Simona Halep figurait dans la liste des joueuses engagées à l'US Open. Normalement, quand on est suspendu, on ne peut pas s'inscrire dans un tournoi donc on pouvait penser que la Roumaine ferait son retour sur les courts de Flushing Meadows à la fin du mois d'août. De plus, elle s'était affichée sur les réseaux sociaux de retour à l'entraînement avec un grand sourire. Depuis, plus rien.

Fin de carrière gâchée ?

Aucune information n'a été partagée depuis que Simona Halep a passé son audience à la fin du mois de juin. En effet, la Roumaine a attendu très longtemps et a dénoncé cette attente interminable à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Absente depuis un an, elle pourrait avoir beaucoup de mal à revenir au plus haut niveau.