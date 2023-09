US Open : Pas de Français en deuxième semaine, un bilan 2023 difficile

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La première semaine de l'US Open est terminée et c'est un constat qui fait mal : il n'y a aucun Français en huitièmes de finale. C'est d'ailleurs le bilan que l'on peut faire de cette année 2023 puisque seule Caroline Garcia a réussi à atteindre la deuxième semaine en Grand Chelem cette année, à l'Open d'Australie. Depuis quelque temps, la France a de grandes difficultés pour exister au sommet du tennis et la jeune génération commence à se faire attendre. Malgré quelques belles satisfactions, le bilan est sans appel : l'année 2023 fait partie des pires bilans de l'ère Open.

La France est un pays qui possède de nombreux représentants dans le top 100 masculin et dans les tableaux du Grand Chelem. Malgré tout, ils sont peu à être capables de traverser les tours pour faire un grand tournoi et le bilan après le dernier Majeur de l'année inquiète un peu. En effet, chez les hommes, seuls Gaël Monfils et Corentin Moutet ont réussi à atteindre la deuxième semaine d'un Grand Chelem depuis l'Open d'Australie. C'est très peu pour une nation qui brillait assez souvent il y a encore dix ou quinze ans.

Une seule deuxième semaine en 2023

Depuis le début de l'ère Open, la France connaît le deuxième pire bilan de son histoire en ce qui concerne les qualifications pour les huitièmes de finale en Grand Chelem en 2023. Pourtant, l'US Open se présentait bien puisque 4 Français étaient en lice au troisième tour. Si Clara Burel, Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech sont tombés face à plus fort, Benjamin Bonzi n'a pas réussi à renverser le jeune suisse Stricker, une occasion en or d'aller plus loin. En 2023, il n'y a donc que Caroline Garcia qui a réussi à atteindre la deuxième semaine. C'est légèrement mieux que 2021, lorsque la France avait placé... 0 représentant en seconde semaine sur tous les tournois du Grand Chelem.

Un plafond de verre difficile à briser

A l'heure actuelle, les deux meilleurs Français au classement sont Adrian Mannarino et Ugo Humbert. S'ils sont quasiment à leur meilleur classement, ils n'ont jamais réussi à dépasser ce plafond de verre et on ne peut pas vraiment leur reprocher quoi que ce soit. Les résultats des Français sont logiques et malheureusement, les surprises sont bien rares dans le clan tricolore. Mannarino n'a par exemple jamais battu le moindre top 10 dans un Grand Chelem et Humbert a du mal à confirmer sa place dans l'élite, lui qui enchaîne les défaites frustrantes à ce niveau-là.

La jeune génération pour sauver le bilan en 2024 ?

L'année 2023 n'est pas faite que de mauvaises nouvelles pour le tennis français. En effet, plusieurs jeunes joueurs ont réussi à se faire une place sur le circuit et pourraient bien connaître encore une folle progression dans les mois à venir. Arthur Fils vient de gagner son premier match en Grand Chelem et a disputé deux fois des matches en 5 sets. Forcément, il a pris de l'expérience pour l'avenir...