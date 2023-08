US Open : Bilan mitigé pour les Bleus, Monfils nouveau leader ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le deuxième tour de l'US Open a commencé et après les deux premiers jours, un premier bilan des Français peut être dressé. Chez les femmes, la situation est catastrophique avec les déboires de Caroline Garcia. Côté masculin, la situation est bien plus réjouissante même si la suite de la compétition sera difficile. Gaël Monfils apparaît comme la tête d'affiche.

Ils étaient 17 Français dans le grand tableau grâce aux 4 qui sont sortis des qualifications, Arthur Cazaux ayant récupéré un statut de lucky loser au dernier moment. Après le premier tour, ils n'étaient donc plus que 7 à tenter de devenir les premiers Français à atteindre la deuxième semaine en Grand Chelem depuis un an.

Sept Français vainqueurs

Au premier tour de l'US Open cette année, il n'y avait qu'un duel franco-français, entre Quentin Halys et Benjamin Bonzi. Ce dernier a réussi à s'imposer, tout comme Arthur Rinderknech, Gaël Monfils, Adrian Mannarino, la surprise Titouan Droguet, Arthur Fils et Hugo Gaston. Certains ont tenu leur rang malgré la difficulté et d'autres ont déçu. A noter que Droguet a réalisé certainement la plus belle surprise du premier tour et Arthur Fils est allé chercher sa première victoire en Grand Chelem au bout du suspense et après des crampes.

Monfils vers un nouvel exploit ?

Grande tête d'affiche côté tricolore, Gaël Monfils continue d'éblouir, surtout depuis cet été. Les projecteurs sont sur lui et à juste titre. D'ailleurs, les Américains ne s'y trompent pas si l'on en croit le public venu en nombre pour venir le voir jouer son premier tour face à Taro Daniel, un adversaire. Le Parisien enchaîne les grosses semaines et il aura rendez-vous ce jeudi avec Andrey Rublev. « Sept semaines sans voir ma fille, c’est trop difficile. Elle voyagera plus tard et la situation sera différente, mais là c’était impossible. Ce sont des choses qu’on apprend. Je sais que maintenant je m’adapterai plus à ma fille qu’au tennis. C’est le seul aspect difficile en ce moment, car pour le reste j’étais plutôt satisfait d’avoir pu enchaîner plutôt correctement les tournois » a-t-il réagi pour L'Equipe .

Humbert, la grosse déception