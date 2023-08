Tennis : Alcaraz futur GOAT ? La déclaration qui va faire tiquer Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondial au démarrage de cet US Open, Carlos Alcaraz éblouit le monde du tennis depuis plus d'un an. L'Espagnol de 20 ans fait preuve d'une précocité incroyable et joue déjà à un niveau exceptionnel. Souvent comparé aux légendes du Big 3, Alcaraz est un réel phénomène. A tel point que certains s'aventurent dans des déclarations qui font beaucoup réagir, à l'image de Billie Jean King.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz enchaîne les prestations de haute volée. A Wimbledon, il a réussi à s'imposer face à Novak Djokovic au terme d'une finale hors du commun, ce qui a confirmé qu'il était bien l'héritier principal du Big 3 dans les années à venir. Grande joueuse qui a lutté pour la parité dans le monde du tennis, Billie Jean King le considère même comme le futur meilleur joueur de tous les temps.

Djokovic devant Nadal et Federer

En remportant Roland-Garros en juin dernier, Novak Djokovic a pris seul le record du nombre de titres en Grand Chelem pour le porter à 23. Le Serbe a conquis beaucoup de monde après ses prouesses, y compris Billie Jean King. « Les hommes ont été totalement gâtés avec Federer, Nadal et Djokovic. Djokovic va probablement finir par être le plus grand des trois car je pense qu’il va continuer à gagner des tournois du Grand Chelem » a-t-elle déclaré avant le début de l'US Open.

« Il sera le plus grand de tous les temps »

Alors qu'il tentera de défendre son titre à l'US Open, ce que personne n'a réussi à faire depuis Federer en 2008, Carlos Alcaraz a déjà prouvé qu'il était capable de tout. Pour beaucoup, il semble déjà plus fort que le Big 3 au même âge et Billie Jean King s'est même amusée à faire une folle prédiction. « Ensuite, il y a Alcaraz, que j’adore. Je l’ai vu pour la première fois lorsqu’il avait 18 ans : j’ai dit et je le dis encore aujourd’hui, qu’il sera le plus grand de tous les temps, à moins qu’il ne se blesse » affirme-t-elle.

Vers un nouvel exploit ?

Carlos Alcaraz donne l'impression de réaliser des exploits semaine après semaine. L'année dernière, il battait Nadal et Djokovic d'affilée à Madrid et s'offrait l'US Open à 19 ans pour devenir numéro 1 mondial. En 2023, il a fait ce que personne n'osait évoquer : battre Djokovic à Wimbledon, invaincu depuis dix ans sur le Centre Court. L'US Open est réputé pour être le tournoi des surprises, il faudra donc réaliser encore un exploit pour Alcaraz.