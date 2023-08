Tennis : Alcaraz et Djokovic menacés, il veut participer à la fête

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial au moment de démarrer cet US Open, Daniil Medvedev retrouve des terres bien connues puisque le Russe a soulevé le trophée il y a deux ans face à Novak Djokovic en finale, privant ainsi le Serbe d'un Grand Chelem calendaire. Cette année, il fait évidemment partie des meilleurs joueurs avec déjà 5 titres à son palmarès. Lors de la tournée américaine, sa période préférée de l'année d'habitude, il n'a pas vraiment marqué les esprits.

Depuis que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont livré un combat hors du commun en finale à Cincinnati, tout le monde se dit qu'il sera bien difficile de les empêcher de se retrouver à nouveau en finale à l'US Open. Mais Daniil Medvedev, très à l'aise sur dur plus qu'ailleurs, est prêt à participer à la fête, lui qui fait partie des favoris derrière les deux meilleurs joueurs du monde.

Séduit par le niveau de jeu

Si l'on en croit les propos de Daniil Medvedev, tous les joueurs de tennis ne regardent pas forcément tout le temps les matches. Le Russe a fini par se mettre devant la télé pour la finale de Wimbledon. « C'était incroyable à regarder parce que Novak était un peu abattu au début du quatrième set. J'ai été surpris qu'il parvienne à le remporter au vu de la tournure que prenait le match. En même temps, j'ai été surpris de voir comment Carlos a réussi à renverser la vapeur. C'est pour cela qu'ils sont actuellement numéro 1 et 2 mondiaux. On ne peut pas dire le contraire, car ils sont capables, même lorsqu'ils jouent l'un contre l'autre, de renverser la vapeur à de nombreuses reprises » a-t-il déclaré avant le début de l'US Open.

Il va tout faire pour s'opposer

Au cours de cette prise de parole, Daniil Medvedev a promis une chose : tout faire pour éviter que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent en finale. Pour rappel, le Russe est tête de série numéro 3 et donc après le tirage au sort, il est tombé dans la partie de tableau de l'Espagnol qu'il ne pourra retrouver qu'en demi-finale. « Une grande rivalité jusqu'à présent. Mais oui, maintenant, à chaque tournoi, l'objectif de chacun est d'essayer de les empêcher de jouer l'un contre l'autre » poursuit-il.

Rester dans l'ombre, un avantage ?