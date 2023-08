Tennis : A la retraite, Federer domine largement les débats

La rédaction

Figure emblématique du monde du tennis, Roger Federer a pris officiellement sa retraite lors de la Laver Cup en septembre 2022. Le Suisse, véritable superstar, continue de dominer dans un domaine : les gains. En effet, il est l’un des joueurs de tennis à avoir le plus gagné d’argent grâce à sa carrière mais c’est sans compter sur ses nombreux sponsors qui lui rapportent beaucoup plus, lui qui a ébloui tout le monde pendant 20 ans.

C’est une statistique qui pourrait permettre à Roger Federer de triompher pendant encore de longues années. Malgré sa retraite sportive, le Suisse reste le joueur de tennis le mieux payé et de loin. Plutôt discret depuis qu’il a raccroché les raquettes, il a tout de même fait quelques apparitions qui lui ont beaucoup rapporté visiblement. Il y a quelques jours, le magazine Forbes a dévoilé le top 10 des joueurs en activité les plus riches lors des douze derniers mois.

Federer largement devant les joueurs en activité

Même si le classement ne concerne que les joueurs en activité, le comparaison avec Roger Federer est tout de même intéressante. En effet, le Suisse, sans jouer un seul match, a gagné 95 millions de dollars grâce à ses sponsors. C’est donc bien plus que Novak Djokovic qui domine les débats pour les joueurs en activité, avec 38,4 millions de dollars répartis entre le prize money des tournois et les sponsors. A noter que très logiquement, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et Daniil Medvedev pointent aux places suivantes.

Un classement surprenant

Outre les meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, d’autres figurent juste en-dessous à l’image de Rafael Nadal, en grande difficulté physique depuis Wimbledon 2022. C’est bien la preuve que les sponsors jouent un rôle considérable dans la vie de certains champions puisque deux autres noms très surprenants sont également présents. En effet, Emma Raducanu pointe en 6ème position avec plus de 15 millions de dollars de gains, elle qui a très peu joué (et gagné) depuis son titre à l’US Open en 2021. A noter que Naomi Osaka, grande star également absente du circuit pour cause de grossesse, est dans ce top 10.

Vers une explosion du prize money ?

La question de l’argent dans le monde du tennis revient très souvent. Récemment, c’est l’arrivée de l’Arabie saoudite qui fait beaucoup parler puisque le royaume du Moyen-Orient a envie d’investir, comme c’est le cas depuis de longs mois dans le football. On pourrait donc connaître une grande augmentation du prize money dans les années à venir grâce à l’arrivée de ce nouveau partenaire, qui s’est déjà saisi du Masters Next Gen.