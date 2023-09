Tennis : Incroyable, il vend la mèche pour un retour de Nadal !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de l'édition 2023 de l'US Open qui a démarré depuis lundi, Rafael Nadal va connaître une saison quasiment blanche. Alors qu'il a annoncé il y a quelques mois qu'il ferait de 2024 sa dernière année sur le circuit professionnel, des rumeurs sur un retour à la compétition commencent déjà à parvenir. Récemment, c'est David Ferrer, capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis qui a peut-être émis son souhait.

Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal a vu son grand rival Novak Djokovic le dépasser cette année. L'Espagnol, touché à l'Open d'Australie, n'a pas pu revenir sur le circuit pour le moment et a annoncé que sa période de convalescence durerait au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais les récentes informations sont plutôt rassurantes et certains imaginent déjà un retour en fin de saison.

Nadal de retour à l'entraînement

Ces derniers jours, quelques vidéos et photos de Rafael Nadal ont circulé sur les réseaux sociaux. On peut y retrouver le champion espagnol à la fin d'une séance d'entraînement. Forcément, c'est une excellente nouvelle puisqu'il paraissait assez pessimiste sur sa situation au moment d'annoncer son forfait pour Roland-Garros. Il a désormais repris doucement l'entraînement pour la première fois depuis 3 mois. Une nouvelle qui va faire du baume au cœur à ses fans !

Retour fin 2023 ?

Il y a quelques mois, David Ferrer, ancien numéro 3 mondial et désormais capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis, avait confié avoir bon espoir de voir Rafael Nadal lors de cette fameuse compétition par équipes à la fin de la saison. Récemment, il a fait savoir dans les colonnes de Marca qu'il y pense encore. « Je ne pense pas que ce soit une utopie. Je pense que c’est difficile. Si nous nous qualifions, j’espère avoir la possibilité de voir comment Rafa se porte. Oui, je continue à lui parler. Maintenant, il a pris des vacances et il est parti avec ses affaires. Je ne peux pas en dire plus, mais j’espère qu’il pourra être avec nous si nous nous qualifions pour le mois de novembre » affirme Ferrer.

La carotte olympique

Avec cette blessure qui l'éloigne du circuit, Rafael Nadal a plongé au classement. Forcément, il n'est pas en bonne position pour participer aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine mais ce retour pourrait tout changer. En effet, selon les conditions pour être éligible au tournoi olympique, chaque joueur devrait avoir été sélectionné en Coupe Davis dans les deux années précédant une olympiade. Evidemment, en étant forfait pour toute la saison, Nadal risque de ne pas pouvoir être présent.