US Open : «Il n’a jamais vu ça», Federer, Nadal et Djokovic vont enrager

Baptiste Berkowicz

Lors des vingt dernières années, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Les trois joueurs occupent les trois premières places des joueurs les plus titrés dans l'Histoire du tennis. Néanmoins, Mats Wilander annonce que Carlos Alcaraz représente un niveau inédit, devant les trois monstres.

Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ont marqué à jamais l'Histoire de la balle jaune. Leurs rivalités ont permis de tutoyer des sommets encore jamais atteints. L'ancien numéro 1 mondial, Mats Wilander, ne s'est néanmoins pas privé pour mettre en lumière un certain Carlos Alcaraz.

Une colère provoquée par le nouveau transfert du PSG ? https://t.co/LMwdDsALr1 pic.twitter.com/yJ4aNEMg9W — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«Je n’ai jamais vu un joueur de tennis comme ça, et je dois inclure Federer, Nadal et Djokovic»

Pour Eurosport , Mats Wilander s'est permis de dresser tout en haut le prodige espagnol, Carlos Alcaraz : « C’est déjà une telle légende à cause de la façon dont il agit, de la façon dont il est sur le terrain, de la façon dont vous vous inspirez simplement en le regardant jouer. Je suis sûr qu’il a encore 12, 13, 14, 15 ans devant lui et qu’il va gagner beaucoup. Il peut tout faire. Il nous a montré maintenant qu’il est un combattant. Il est aussi grand combattant que les trois grands. Il sera là quoi qu’il arrive tant qu’il est en bonne santé. Il est si mature, détendu, si passionné, si concentré, si bon, si contagieux pour les gens. Je n’ai jamais vu un joueur de tennis comme ça, et je dois inclure Federer, Nadal et Djokovic. Alcaraz est à un niveau différent à ce stade de sa carrière. »

Un duel Djokovic-Alcaraz annoncé à l'US Open

Alors qu'ils sortent d'une nouvelle finale à couper le souffle à Cincinnati, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz pourraient de nouveau s'affronter très rapidement, dans un match à gros enjeu. En effet, les deux hommes participent en ce moment même à l'US Open. Le tirage au sort du Grand Chelem américain n'a pas placé le Serbe et l'Espagnol dans la même partie de tableau. Par conséquent, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz pourront s'affronter en finale, s'ils passent les tours précédents.