US Open : Il se lâche sur Djokovic, Nadal et Federer vont apprécier

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic est entré de la meilleure manière possible dans son US Open en dominant en trois sets secs le Français Alexandre Muller au premier tour, le Serbe entend glaner un 24ème Grand Chelem sur le dur américain. Le joueur de 36 ans pourrait rencontrer son nouveau rival Carlos Alcaraz en finale. Selon Mats Wilander, Novak Djokovic est beaucoup plus détendu lorsqu'il s'agit de rencontrer l'Espagnol qu'à l'époque de ses duels contre Roger Federer et Rafael Nadal.

Novak Djokovic n'en a pas fini avec la balle jaune. Malgré la retraite de Roger Federer et les multiples pépins physiques de Rafael Nadal, le Serbe est tout de même challengé. Carlos Alcaraz représente le danger numéro 1 pour le joueur de 36 ans. L'approche de Novak Djokovic est particulière face au prodige espagnol.

«Il joue comme s’il n’y avait pas de pression et qu’il n’était pas menacé par lui»

La rivalité entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic a créé l’affrontement le plus palpitant du tennis actuel. Avec notamment des matchs grandioses à Wimbledon et à Cincinnati, de nombreux observateurs espèrent que le duo se retrouvera à l’US Open. Mats Wilander s’est exprimé sur ces confrontations auprès d' Eurosport : « Quand Djokovic joue contre Carlitos, il semble apprécier le combat d’une manière différente que lorsqu’il affrontait Roger ou Rafa. Il joue comme s’il n’y avait pas de pression et qu’il n’était pas menacé par lui. Je pense qu’il y a un facteur de plaisir et c’est pourquoi il s’est battu jusqu’au bout à Cincinnati. »

Djokovic-Alcaraz, duel annoncé à l'US Open

Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus à même de jouer le trouble-fête et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Les deux hommes devront attendre la finale avant de se retrouver. Le chemin est encore long.