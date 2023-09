US Open : le seul tournoi sans duel Federer-Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent depuis la nuit des temps sur le circuit, l'US Open est un tournoi chargé d'histoires fabuleuses et le palmarès ne contient quasiment que des joueurs de légende. Pourtant, la compétition a toujours manqué d'un duel entre Roger Federer et Rafael Nadal, la rivalité souvent considérée comme la plus grande de tous les temps. Les deux hommes sont passés plusieurs fois à un match de se rencontrer, voire un point. Retour sur ces moments d'histoire qui ont privé New York à tout jamais d'un duel entre les deux joueurs qui ont fait chavirer des générations.

L'US Open est un lieu historique qui a offert des affrontements légendaires entre les plus grands joueurs de l'ère Open. Malgré les surprises récentes, le Grand Chelem américain a vu Roger Federer s'imposer 5 fois et Rafael Nadal 4 fois. Mais les deux champions n'ont jamais réussi à se retrouver sur le court Arthur-Ashe pour un duel au sommet, alors qu'ils ont disputé au moins 2 finales dans les autres tournois du Grand Chelem.

Deux ères différentes

Roger Federer a réussi un exploit à l'US Open en remportant le tournoi cinq fois consécutivement entre 2004 et 2008. C'est à ce moment-là qu'il dominait le tennis d'une main de maître et personne n'a pu l'empêcher de gagner jusqu'à Juan Martin del Potro en 2009. En début de carrière, Rafael Nadal n'était pas encore assez à l'aise pour aller loin à l'US Open et il a aussi été surpris par l'Argentin en demi-finales cette année-là, alors qu'il était à un match de rejoindre Federer.

Tennis : Djokovic commence-t-il à s'approprier le public ? https://t.co/bVsRDfPlKX pic.twitter.com/18FQEc0r91 — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

A un point d'un duel à deux reprises

Les deux années suivantes ont donné lieu à un scénario identique qui ont privé le public new-yorkais d'un affrontement en finale entre Roger Federer et Rafael Nadal. Dans le rôle du méchant, un certain Novak Djokovic qui a sauvé des balles de match à chaque fois face au Suisse en demi-finale avant de l'emporter pour retrouver l'Espagnol lors de la grande finale. On est donc passé à plusieurs reprises à un point d'un duel Federer-Nadal à l'US Open.

Entre absences et contre-performances

Alors que Rafael Nadal a commencé à gagner l'US Open dans les années 2010, Roger Federer a lui marqué le pas. Sacré en 2013, Nadal profite de la défaite surprise de Federer face à Robredo. Ensuite, il connaît des années difficiles et ne répond pas présent au rendez-vous fixé par le Suisse, avant de renaître en 2017. Finalement, Roger Federer et Rafael Nadal sont passés beaucoup de fois à un match d'un duel incroyable.