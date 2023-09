Tennis : Alcaraz déchu de son trône, il prépare déjà le terrain

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il tente de défendre son titre à l'US Open, Carlos Alcaraz a déjà perdu une chose : la place de numéro 1 mondial. En effet, puisque Novak Djokovic ne défendait aucun point, il lui suffisait de gagner un seul match pour être assuré de repasser devant le 11 septembre prochain, au lendemain de la finale de l'US Open. Mais le jeune Espagnol se prépare déjà pour retrouver son trône.

En plein combat depuis le début de l'année, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont d'abord joué à distance en profitant de l'absence de l'autre. Les deux hommes viennent d'enchaîner trois rencontres en trois mois, émerveillant le monde entier par leur niveau de jeu hallucinant. Après l'US Open et quoi qu'il arrive, c'est Novak Djokovic qui repartira vainqueur. Mais les choses pourraient vite changer...

Djokovic pour prendre le maximum d'avance

De retour à la place de numéro 1 mondial juste après l'US Open, Novak Djokovic a l'occasion de prendre le maximum d'avance pour éviter le retour de son rival au classement. Le Serbe n'a aucun point à défendre du fait de son absence de l'année dernière, au contraire de Carlos Alcaraz qui avait gagné son premier titre en Grand Chelem à cette occasion. A l'heure actuelle, Djokovic a un boulevard pour aller au moins jusqu'en finale...

Alcaraz prévient Djokovic

Bien au courant de la situation entre Djokovic et lui, Carlos Alcaraz a déjà une idée derrière la tête concernant la place de numéro 1 mondial. Son objectif pour la fin de saison est déjà fixé, comme il l'a confié récemment. « Pour l’instant, c’est un objectif pour moi. J’ai déjà dit que Novak et moi étions en train de nous battre pour la première place. Je savais qu’il récupérerait la première place après l’US Open. Quand le tournoi sera terminé, j’essaierai de le récupérer le plus vite possible. C’est mon objectif. J’y travaille. J’essaierai de le récupérer avant la fin de l’année » affirme-t-il.

Avantage Alcaraz en fin de saison ?

Novak Djokovic sera en tête du classement juste après l'US Open. La question est de savoir avec combien d'avance il se présentera lors de la fin de la saison. L'année dernière, il avait fait un retour tonitruant sur le circuit. Et si l'on observe de plus près, c'est un peu le contraire pour Carlos Alcaraz, qui avait été obligé de déclarer forfait pour le Masters et pour l'Open d'Australie plus tard. Sur la période, le Serbe défendra près de 5000 points contre quasiment rien pour le jeune Espagnol.