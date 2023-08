US Open : "Ces handicapés", la sortie de route qui fait polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'US Open a commencé depuis lundi et l'édition 2023 possède déjà son lot de petits scandales. Après les propos honteux d'un spectateur à l'intention de Viktor Troicki, ancien joueur et désormais entraîneur, dans les tribunes d'un match lors des qualifications, c'est Alexander Bublik, 27ème mondial, qui a eu un comportement très limite lors de son entrée en lice face à Dominic Thiem.

Réputé sur le circuit pour son côté fantasque et showman, Alexander Bublik n'en reste pas moins un joueur talentueux. 27ème mondial, le Kazakh a ralenti la cadence ces dernières semaines, lui qui a remporté Halle en juin dernier, son plus grand titre. Depuis Wimbledon, il n'a plus gagné un match et pire encore : il a dépassé les limites lors de son match face à Dominic Thiem lundi. D'ailleurs, il a déjà été épinglé pour ses propos.

Un match catastrophique

Il n'est pas vraiment rare de voir Alexander Bublik jouer de cette manière. Le Kazakh n'est pas toujours concerné à 100% tout au long de l'année et il perd parfois des matches en jouant à un faible niveau. C'était le cas face à Dominic Thiem à l'US Open cette année, ce dernier ayant réussi à gagner un match en Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2021. Avec seulement 48% de premières balles et 17 doubles fautes, Bublik a été expédié en moins de deux heures dans un match très décevant et dont on attendait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas tout...

La déclaration polémique

Alors qu'il était largement mené au score dans le deuxième set, Alexander Bublik s'est exprimé à haute voix dans sa langue maternelle. Selon les informations, il aurait dit : « J'en ai marre de voir toutes ces personnes handicapées reprendre leur carrière. » Le Kazakh fait bien sûr référence à son adversaire, ancien numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020, qui est passé par les galères ces dernières années. A noter que Bublik s'est déjà incliné plus tôt face à Wawrinka cette année et aussi contre Gaël Monfils il y a quelques semaines seulement.

Sanction à venir ?