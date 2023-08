Tennis : Le clan Federer avertit Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic est encore en pleine forme à 36 ans. Le Serbe l'a prouvé lors de la finale du Masters 1000 de Cincinnati où il a triomphé de Carlos Alcaraz. Des résultats exceptionnels qui peuvent s'expliquer par une très bonne gestion de la part du Djoker. Ce dernier choisit avec précaution ces tournois. C'est une très bonne chose d'après l'ancien coach de Federer, Severin Lüthi, car à son âge la moindre erreur pourrait avoir de lourdes conséquences.

Ce lundi, l'US Open a officiellement débuté. Pour le Grand Chelem américain, les favoris sont évidemment Carlos Alcaraz, ainsi que Novak Djokovic. L'Espagnol fera son entrée dans la compétition mercredi, alors que le Serbe lui a déjà disputé son premier tour. Ce dernier s'est imposé en trois sets face au Français Alexandre Muller. Une entrée en lice relativement tranquille donc pour l'actuel numéro deux mondial.

« Il sait qu’il ne peut plus danser sur tous les tableaux »

À 36 ans, Novak Djokovic semble toujours avoir une condition physique irréprochable. Le Serbe a par exemple tenu tête à Carlos Alcaraz lors du Masters 1000 de Cincinnati, pendant 3H50, alors que l'Espagnol a 16 ans de moins que lui. D'après Severin Lüthi, ancien coach de Roger Federer, le secret du Djoker vient de la très bonne planification de sa carrière. Un paramètre très important, car la moindre erreur peut avoir de graves conséquences, comme l'a affirmé Lüthi pour Blick . « Il sait qu’il ne peut plus danser sur tous les tableaux. Si l’on fait des erreurs majeures à cet âge, cela peut avoir de graves conséquences. Djokovic aussi commence à marcher sur des œufs. La manière dont Djokovic planifie sa carrière à son âge est excellente. De plus, il a le don, comme Roger autrefois, de ne pas devoir jouer beaucoup de tournois de préparation : Il est tout simplement au top tout de suite. Quand on est là depuis si longtemps, on doit aussi réfléchir en fonction de ce qui fait encore plaisir. Il se peut donc que tu fasses l’impasse sur un tournoi de plus. »

US Open : Djokovic pousse un coup de gueule étonnant https://t.co/kI360g4V7P pic.twitter.com/Kr0DB7QNuP — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Djokovic vise un troisième Grand Chelem cette saison

Il est évident que l'US Open fait figure de priorité pour Novak Djokovic dans cette fin de saison. Le Serbe pourrait remporter un troisième Grand Chelem cette année, s'il remporte celui américain. Le Djoker a en effet gagné l'Open d'Australie, mais aussi Roland-Garros. La tâche ne sera pas facile pour le natif de Belgrade, car il pourrait bien retrouver Carlos Alcaraz en finale, quelques jours après leur affrontement de titan au Masters 1000 de Cincinnati.