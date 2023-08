Il défie Novak Djokovic pour l'US Open

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic s'avance vers l'US Open en quête d'un 24ème Grand Chelem, les concurrents du Serbe entendent bien semer le trouble dans le parcours de l'actuel numéro 2 mondial. À l'heure où un duel entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic est envisagé en finale, Casper Ruud a clairement affiché sa volonté de mettre à mal les pronostics.

Fort de sa victoire à Cincinnati face à un certain Carlos Alcaraz, Novak Djokovic arrive à l'US Open avec le plein de confiance. Néanmoins, le Serbe devra notamment faire face au prodige espagnol qui entend bien prendre sa revanche. D'autres concurrents souhaitent également se mêler à la bataille.

« Je suis l’un des joueurs qui essaieront de les empêcher de se retrouver à New‐York »

Lors d’un nouvel épisode de son podcast sur Eurosport, Casper Ruud s’est exprimé sur la domination actuelle de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Finaliste l'an dernier, le Norvégien souhaite empêcher les retrouvailles entre le Serbe et l'Espagnol : « Ils n’ont joué que des bons matchs entre eux. Cette rivalité va être un régal pour les fans et qui sait pour combien d’années. Quand ils joueront, ce sera toujours intéressant et je suis l’un des joueurs qui essaieront de les empêcher de se retrouver à New‐York car ils ne peuvent s’affronter qu’en finale. Tous les autres joueurs veulent atteindre la finale, mais ce sont eux que les fans vont suivre de près pendant le tournoi. Ce sont les deux plus grands favoris, c’est certain ».

Djokovic vise un 24ème Grand Chelem

Lundi 28 août débutera le dernier Grand Chelem de l’année, l’US Open. Déjà vainqueur à trois reprises du Majeur américain, Novak Djokovic a l'occasion de remporter un 24ème titre en Grand Chelem. Tenant du titre à New-York, Carlos Alcaraz semble être le plus à même de jouer le trouble-fête et empêcher l'actuel numéro 2 mondial d'aller décrocher une nouvelle quinzaine victorieuse. Roger Federer et Rafael Nadal pourraient voir le Serbe les reléguer respectivement à quatre et deux longueurs au nombre de Grands Chelems glanés.