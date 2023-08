Tennis : L'US Open, ce tournoi gracieusement offert par le Big 3

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi prochain, l'US Open démarre sur les courts de Flushing Meadows, comme d'habitude. Le palmarès du quatrième Grand Chelem de l'année est souvent le théâtre de surprises ces dernières années, alors qu'entre 1973 et 2008, le vainqueur du simple hommes a été numéro 1 mondial dans sa carrière en dehors de deux noms. Dans l'ère du Big 3, les places n'ont pas été aussi dures à prendre par rapport aux autres tournois du Grand Chelem.

C'est à coup sûr le tournoi que le Big 3 a le plus souvent laissé échapper. Le contraste est saisissant avec Wimbledon par exemple puisqu'avant la victoire de Carlos Alcaraz cette année, il faut remonter à 2002 pour trouver trace d'un autre vainqueur que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic si l'on exclut les deux succès de Murray, longtemps la quatrième roue du carrosse. A l'US Open, beaucoup ont eu leur chance, la faute à une certaine fatigue en fin de saison qui a permis à d'autres joueurs de réaliser un exploit.

Plusieurs grandes surprises

Roger Federer avait gagné 5 éditions d'affilée entre 2004 et 2008 mais ensuite, il n'a plus jamais réussi à inscrire son nom au palmarès. Pourtant, en 2009, tout semblait indiquer qu'il gagnerait encore le tournoi avant qu'un certain Argentin de 20 ans ne lui barre la route, Juan Martin del Potro. Avec son immense coup droit et son gros service, l'Argentin est devenu le premier joueur à battre Nadal et Federer dans le même tournoi du Grand Chelem, sur deux jours d'affilée en plus en raison de la pluie ! En dehors de la victoire d'Andy Murray en 2012, d'autres coups d'éclat ont eu lieu comme Marin Cilic en 2014, qui marchait sur l'eau cette année-là et qui a eu la chance de tomber sur Kei Nishikori pour la finale la plus surprenante de l'ère Big 3. Ensuite, en 2016, Stan Wawrinka battait Novak Djokovic en finale pour son troisième trophée à ce niveau.

Trois nouveaux vainqueurs d'affilée

Ces dernières années, depuis que le Big 3 commence à prendre ses distances, l'US Open a connu beaucoup de nouveaux vainqueurs. En effet, en 2020, Dominic Thiem s'est imposé au retour du Covid dans une édition marquée par la disqualification de Novak Djokovic après avoir envoyé une balle sur une juge de ligne. En 2021, c'est Daniil Medvedev qui privait le Serbe d'un Grand Chelem calendaire avant que Carlos Alcaraz n'explose définitivement aux yeux du monde en allant chercher la victoire l'année dernière et en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire.

Djokovic de retour

En dehors de 2021, le point commun entre les dernières éditions de l'US Open est simple : Novak Djokovic n'a pas vraiment pu défendre ses chances. L'US Open est le Grand Chelem qui lui réussit le moins et sa dernière victoire commence à remonter (2018). Depuis, il a abandonné en huitièmes en 2019, été disqualifié en 2020 et n'était pas présent en 2022 en raison de son statut vaccinal pas en adéquation avec le règlement. Cette année, il sera le seul membre du Big 3 évidemment après la blessure de Rafael Nadal, quadruple vainqueur du tournoi.