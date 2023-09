US Open : L'autoroute de Djokovic, déjà un pied en finale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'US Open est souvent le lieu de surprises, y compris lors du résultat final. Si on peut difficilement croire à un nouveau vainqueur de Grand Chelem cette année, la partie basse du tableau a connu une hécatombe lors des deux premiers tours, à l'exception de l'immense favori : Novak Djokovic. Le Serbe, qui avait déjà été épargné au tirage au sort, voit ses adversaires se faire éliminer les uns après les autres, lui offrant alors un boulevard pour se retrouver en finale.

Le tirage au sort d'un tournoi du Grand Chelem est un moment très attendu. Cette année à l'US Open, le hasard a réservé un sort plutôt favorable à Novak Djokovic. Après les deux premiers tours, il est même dans une bien meilleure position pour atteindre la finale. Pas perturbé pour le moment, le Serbe n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Mais attention, le parcours reste long.

Rune et Tsitsipas déjà sortis

C'était l'une des surprises du premier tour : Holger Rune a rendu les armes très vite dans cet US Open, alors qu'il semblait diminué physiquement ces derniers temps. Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime ont déjà été sortis, tout comme Stéfanos Tsitsipas, éliminé en cinq sets par le surprenant qualifié suisse Dominic Stricker. Le Grec, qui avait pris la décision d'éloigner momentanément son père, est déjà revenu sur sa décision en évinçant Mark Philippoussis.

Djokovic sans adversité ?

Après toutes ces éliminations, Novak Djokovic a déjà de quoi avancer très loin. Il disputera son troisième tour face à Laslo Djere, son compatriote, un joueur qu'il connaît bien. En huitièmes de finale, il devra peut-être affronter Jiri Vesely, un joueur qui l'a battu à deux reprises en deux confrontations. Mais en Grand Chelem, ce sera une autre histoire. A la suite des éliminations de Tsitsipas et Ruud, le joueur le mieux classé qu'il reste dans cette partie de tableau est Taylor Fritz. Quoi qu'il en soit, s'il continue à passer les tours en moins de deux heures, il arrivera bien frais pour la finale.

Une surprise américaine ?

Si Novak Djokovic devait par miracle être absent de la finale de l'US Open, l'exploit pourrait venir du côté américain. En grande forme ces derniers temps sous l'impulsion de Taylor Fritz, Frances Tiafoe et Tommy Paul, le tennis américain a retrouvé des couleurs et ces trois joueurs pourraient en profiter. Ces trois-là figurent bien dans la partie du bas et Fritz devrait être le premier à se frotter au Serbe en quarts de finale, lui qui devrait profiter d'un tableau dégagé.