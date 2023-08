Tennis : Djokovic commence-t-il à s'approprier le public ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il repassera numéro 1 mondial après l'US Open, quels que soient son résultat et celui d'Alcaraz, Novak Djokovic continue d'impressionner en 2023 à 36 ans. Le Serbe, longtemps décrié par rapport à Rafael Nadal et Roger Federer pendant sa carrière, profite de leur absence pour briller et par conséquent, il regagne en popularité auprès du public partout dans le monde. Et cela s'est senti dernièrement.

C'est peut-être sa victoire à Roland-Garros, synonyme de 23ème titre du Grand Chelem, un record, qui a fait pencher la balance. En s'emparant seul de ce record, Novak Djokovic a réalisé un immense exploit, le tout à 36 ans. Plus tard, il a ensuite atteint la finale de Wimbledon et livré un immense combat contre Carlos Alcaraz, émerveillant au passage le monde entier. Plus les semaines passent, plus il marque des points...

Djokovic au sommet, ça plaît

Même à 36 ans, Novak Djokovic réalise des choses que personne ou presque n'a jamais réussi dans l'ère Open. Le Serbe éblouit le monde du tennis avec Carlos Alcaraz cette année puisque les deux hommes se livrent un énorme combat à chaque fois qu'ils se rencontrent. D'ailleurs à Cincinnati, il a pu profiter d'un immense soutien de la part du public pour jouer son meilleur tennis.

La voie est libre sans Nadal et Federer

L'une des raisons pour lesquelles Novak Djokovic reçoit plus de soutien de la part du public est l'absence de Roger Federer et de Rafael Nadal du circuit. Le Suisse est évidemment retraité et l'Espagnol ne reviendra pas en 2023. C'est d'ailleurs Mats Wilander qui analyse bien la situation : « Un élément qui change les perspectives pour Nole est que le public le soutient davantage que lorsqu’il jouait contre Roger ou Rafa. Contre ces deux-là, c’était perdu d’avance. Parce qu’il détruisait la rivalité que tout le monde adorait. Le contexte émotionnel est complètement différent contre Alcaraz. Ca rend Novak plus heureux et ça se voit sur le court. Je suis sûr qu’il est sensible à ces marques de popularité » a déclaré ce dernier il y a peu.

Désormais invincible ?

S'il a pris l'habitude de jouer sur un court quasiment acquis à la cause de son adversaire, ce qui lui donnait de la force, Novak Djokovic a quand même dû regretter cette situation. Avec l'appui du public, le Serbe pourrait peut-être en profiter pour faire le show et jouer son meilleur tennis. En tout cas, à Cincinnati, tout le monde a été subjugué par ce qu'il a été capable de faire.