Tennis : Monfils débarque à la Laver Cup !

De retour lors de la tournée américaine avec un grand succès, Gaël Monfils a tapé dans l'œil de nombreux observateurs du circuit. A bientôt 37 ans, le Français a gagné pas mal de matches récemment, ce qui lui permet de croire à nouveau en ses rêves de participation aux Jeux olympiques de Paris. Récemment, il a reçu une invitation un peu spéciale : une place dans la Team Europe lors de la prochaine Laver Cup pour la première fois.

Compétition par équipes organisée annuellement sous l'impulsion de Roger Federer depuis 2017, la Laver Cup met en opposition deux "teams" : les meilleurs joueurs d'Europe face aux meilleurs joueurs du reste du monde, en majorité des Américains. Le casting 2023 n'était pas encore complet à un mois de l'événement qui aura lieu à Vancouver (22-24 septembre), surtout depuis le forfait de Nick Kyrgios. Mais voilà que Gaël Monfils va rejoindre l'aventure !

Monfils complète la liste

Réputé sur le circuit pour son côté showman et ses qualités athlétiques, Gaël Monfils intègre donc la Team Europe cette année aux côtés de Stéfanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Holger Rune et enfin Hubert Hurkacz, sélectionné tout récemment également. C'est donc la première fois qu'un Français va participer à cette compétition et pas n'importe lequel !

Une différence d'âge énorme

En recrutant Gaël Monfils, la Laver Cup complète donc son casting et il y a un point qui étonne tout particulièrement : l'âge du Français par rapport à ses homologues. En effet, il a bientôt 37 ans et parmi tous les joueurs présents, il est largement plus vieux que quiconque puisqu'il n'y a pas d'autre joueur né avant 1997. Cela n'enlève rien à son côté showman évidemment, lui qui s'est permis quelques facéties dernièrement au niveau professionnel.

Un casting pauvre ?

Le contraste est saisissant avec le casting de l'année 2022, c'est sûr. Il y a un an, Roger Federer disait au revoir au monde du tennis en compagnie des autres membres du Big 4 pour une édition bien spéciale. Si le Suisse fera brièvement son retour pour revenir sur cet événement, l'édition 2023 aura bien du mal à susciter un grand intérêt auprès du public.