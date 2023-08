Laver Cup : Retour de Federer sur le court un an après sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quasiment un an, Roger Federer lâchait une bombe en déclarant qu'il prenait sa retraite à la Laver Cup, sa compétition. Ce rendez-vous annuel, créé en 2017, réunit certains des meilleurs joueurs d'Europe et du reste du monde dans une compétition qui ressemble beaucoup à une exhibition. L'édition 2022 a été marquée par les derniers coups de raquette de la carrière du Suisse sur un court de tennis, associé en double à son rival et surtout ami de toujours Rafael Nadal.

Dans quelques semaines, la Laver Cup va faire son retour sur le circuit. En effet, l'édition 2023 sera organisée à Vancouver cette année le week-end du 22 septembre. Si le casting complet n'est pas encore connu, une annonce a fait sensation dernièrement : Roger Federer sera bien présent lors de cet événement et foulera même le court. Attention tout de même : pas avec une raquette en main a priori.

Un moment inoubliable

Souvenez-vous l'année dernière : la Laver Cup avait réuni le Big 4 au complet pour une compétition exceptionnelle à Londres. Réunis pour célébrer la fin de carrière de Roger Federer, les joueurs ont vécu un moment d'anthologie tout comme le public. Rafael Nadal et le Suisse avaient fini en larmes et c'était l'un des grands moments du tennis. Figure incontournable du monde du sport, le Maestro a laissé une empreinte indélébile.

Retour en 2023

La Laver Cup est une compétition qui a vu le jour sous l'impulsion de Roger Federer. En 2023, le Suisse sera bien présent le premier soir pour fêter le premier anniversaire de sa retraite. En effet, il sera convié sur le court d'abord pour faire le tirage au sort du dernier match de la journée puis pour répondre aux questions de Jim Courier une fois le spectacle terminé. Bien sûr, on peut y voir là un gros coup de communication pour un événement qui aura plus de mal à exister sans Nadal ou Djokovic par exemple.

Des places à prendre

Depuis le forfait de Nick Kyrgios, absent du circuit depuis presque un an en raison d'une blessure au genou dont il a beaucoup de mal à se remettre, les équipes de la Laver Cup sont à compléter un peu plus. En effet, dans la Team World, il reste encore trois places à prendre aux côtés d'Auger-Aliassime, Fritz et Tiafoe et la Team Europe a encore deux noms à donner pour rejoindre Ruud, Tsitsipas, Rublev et Rune.