Tennis : Retour tonitruant des mamans sur le circuit, bonne nouvelle pour les joueuses

Si plusieurs joueuses avaient déjà réussi pareille performance dans les années 1980 notamment, une certaine tendance se dégage ces derniers temps : le retour à la compétition au meilleur niveau de plusieurs mamans. Inspirées également par Serena Williams, elles sont plusieurs à éblouir le circuit depuis leur retour.

Dans le milieu du sport, prendre une pause dans sa carrière pour une grossesse est très compliqué. Dans le monde du tennis, il est difficile de retrouver son meilleur niveau assez vite et pourtant, de nombreux exemples commencent à émerger. A l'US Open cette année, elles étaient 10 mamans dans le grand tableau et certaines championnes ont encore réussi à faire des merveilles.

Svitolina, Wozniacki... tant de retours fracassants

Leur trajectoire est assez différente. En effet, Elina Svitolina a choisi d'interrompre momentanément sa carrière pour accueillir son premier enfant aux côtés de Gaël Monfils. L'Ukrainienne, qui a accouché en octobre, a fait son retour en avril sur le circuit et depuis, elle vit un rêve. L'ancienne numéro 3 mondiale paraît encore plus forte qu'avant et elle s'est hissée en quarts de finale à Roland-Garros et en demi-finales à Wimbledon. Autant de bons résultats qui lui ont déjà fait grimper jusqu'à la 26ème place mondiale. Caroline Wozniacki, elle, avait choisi de prendre sa retraite à l'issue de l'Open d'Australie 2020, fatiguée par sa polyarthrite rhumatoïde. Entre temps, la Danoise a accouché de deux enfants et a décidé de reprendre cet été à Montréal. C'est à l'US Open qu'elle a étonné, en atteignant les huitièmes de finale après avoir sorti Petra Kvitova, 11ème mondiale.

Un parcours inspirant

Quand on voit ce que ces joueuses sont capables de réaliser après avoir accueilli un enfant, ça donne des idées. A l'occasion du tournoi de Wimbledon, la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka avouait même que le parcours de certaines l'inspirait beaucoup à faire la même chose. « Je les respecte beaucoup. Cela doit être très difficile de concilier le fait d’avoir un enfant et de jouer au tennis. Moi, je me concentre sur le tennis. Elles doivent trouver un équilibre, ce qui n’est pas facile. Je respecte vraiment le fait qu’elles sachent comment faire et qu’elles réussissent. Cela me donne aussi la conviction que si un jour je veux être mère, j’aurais toujours la possibilité de revenir et de jouer au tennis. Je les remercie donc pour cela » confiait-elle.

La guerre pour les invitations en Australie

Si on met ensemble les joueuses blessées qui reviennent progressivement sur le circuit et les mamans de retour ou en phase de retour, la liste des potentielles invitations pourrait être très grande lors du prochain Open d'Australie. En effet, Caroline Wozniacki, de retour dans le top 300, a annoncé qu'elle n'avait pas l'intention de jouer avant le prochain Grand Chelem et devra bénéficier d'une invitation. Tout comme Venus Williams, qui rejoue trop peu pour monter au classement. On peut également citer Angelique Kerber et Naomi Osaka, qui ont accouché cette année et qui peuvent utiliser leur classement protégé. Simona Halep, si elle règle enfin ses histoires de dopage, et Garbine Muguruza, en pause, seront aussi dans la boucle... En d'autres termes, 6 anciennes numéro 1 peuvent prétendre recevoir une wild-card.