US Open : Swiatek parfaite, elle fait gonfler ses statistiques !

Alexis Poch - Journaliste

Lundi, pour son entrée en lice à l'US Open, Iga Swiatek a connu un match tout en douceur dont elle a pris l'habitude. La Polonaise, numéro 1 mondiale depuis avril 2022, est en position de force à New York puisqu'elle avait remporté le titre l'an dernier. Depuis sa mainmise sur le circuit, elle impressionne par son niveau de jeu et par les statistiques. Avec son tableau, elle peut prétendre aller très loin sans se fatiguer.

Dominatrice depuis plus d'un an sur le circuit WTA, Iga Swiatek n'a que 22 ans mais elle impressionne énormément. Avec déjà 4 titres du Grand Chelem à son palmarès, elle a de grandes chances d'en ajouter un cinquième à l'US Open cette année. Surtout si elle passe aussi tranquillement les premiers tours, comme elle l'a fait face à la Suédois Rebecca Peterson au premier tour.

Imprenable au premier tour en Grand Chelem

Depuis qu'elle a perdu d'entrée à Wimbledon en 2019, sa seule défaite au premier tour d'un Grand Chelem, Iga Swiatek n'a plus perdu un set à ce stade de la compétition. D'après le compte Twitter Jeu, Set et Maths , la Polonaise en est maintenant à 32 sets consécutifs avec seulement 2,1 jeux perdus en moyenne par set. Des statistiques exceptionnelles qui prouvent bien qu'elle a une marge incroyable par rapport à des adversaires classées en dehors du top 50.

Distribution de "bagels"

Alors qu'elle disputera ce mercredi son deuxième tour face à l'Australienne Daria Saville, Iga Swiatek a encore passé un premier tour sans la moindre difficulté, remporté 6/0 6/1. D'ailleurs, c'était déjà le 71ème "bagel" distribué par la Polonaise depuis le début de sa carrière sur le circuit WTA, et le 21ème en Grand Chelem. C'est dire si lorsqu'elle joue son meilleur tennis, Swiatek paraît invincible.

Nouveau titre ?

Titrée à l'US Open l'année dernière sans jouer son meilleur tennis, Iga Swiatek ne connaît pas une domination aussi incroyable en 2023. Mais la Polonaise peut profiter d'un début de quinzaine plutôt tranquille jusqu'en quarts de finale où elle pourrait retrouver Coco Gauff, qui l'a battue pour la première fois après huit confrontations à Cincinnati. Une chose est sûre, c'est l'un des matches que tout le monde attend...