Tennis : Swiatek-Sabalenka, le duel plus serré que jamais

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des mois, Iga Swiatek résiste aux attaques d'Aryna Sabalenka en tête du classement WTA. La Polonaise, qui a pris les commandes en avril 2022, est passée proche de se faire remplacer récemment, que ce soit à Roland-Garros ou à Wimbledon. L'US Open ne dérogera pas à la règle : le duel entre les deux meilleures joueuses du monde s'annonce passionnant puisque l'écart est tout aussi moindre.

A Cincinnati, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka auraient pu imiter leurs homologues masculins pour disputer un match entre la numéro 1 et la numéro 2. Mais les deux joueuses ont craqué en demi-finales, la première face à Coco Gauff et la deuxième face à Karolina Muchova. La situation sera donc claire à New York : celle qui passera un tour de plus que l'autre sera la patronne au sortir de l'US Open.

11 points d'écart

Si l'on fait une petite simulation en prenant en compte les points de leur demi-finale à Cincinnati et les points actuels qu'elles gagneront à l'US Open (10 points pour le premier tour pour l'instant), on peut se rendre compte qu'en réalité 11 points les séparent. Comme Iga Swiatek doit défendre son titre, elle a donc un désavantage sur sa dauphine qu'elle avait battue en demi-finales de l'US Open l'an dernier. Virtuellement, c'est donc Aryna Sabalenka qui est en tête et c'est elle qui a les cartes en main.

Rattrapée par la pression ?

Depuis quelques mois, Aryna Sabalenka a des occasions de passer devant Iga Swiatek au classement. La Biélorusse a failli à plusieurs reprises, comme à Wimbledon où elle était à seulement quelques points de connaître un immense bonheur. Elle pourrait être rattrapée par l'enjeu à New York, elle qui a besoin de faire le même résultat que la Polonaise pour être assurée de passer devant. A Cincinnati, elle a encore souffert face à Karolina Muchova, elle qui l'avait déjà privée d'une place en finale à Roland-Garros en juin dernier.

Une surprise à venir ?

Même si elles parviennent encore à atteindre les derniers stades dans les grands tournois, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka n'évoluent plus à leur tout meilleur niveau depuis quelque temps. C'est très visible chez la Polonaise qui a bien du mal à se débarrasser de ses adversaires dernièrement et qui multiplie les fautes directes. Même si elle a gagné l'US Open l'an dernier sans jouer son meilleur tennis, elle aura bien du mal à défendre son titre.