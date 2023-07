Tennis : Swiatek sans problème, bien préparée pour reconquérir l'Amérique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tenante du titre à l'US Open, qui démarre dans un peu moins d'un mois, Iga Swiatek a repris la compétition assez vite après Wimbledon comparé à la plupart des joueuses du top 20. La Polonaise est rentrée chez elle, à Varsovie, pour y disputer un WTA 250 qu'elle n'a eu aucun mal à remporter. Parfois en difficulté cette année sur le plan tennistique, la numéro 1 mondiale est prête pour le grand voyage en Amérique.

Sous pression depuis des mois face à la terrible résistance d'Aryna Sabalenka, sa dauphine, Iga Swiatek n'a pas encore rompu. La Polonaise a remporté un nouveau titre la semaine dernière à Varsovie et étonnamment son premier en WTA 250. En effet, elle n'a remporté que des grands titres depuis le début de sa carrière, depuis son premier à Roland-Garros en 2020 où elle s'était révélée au grand public.

15ème titre à 22 ans

L'année 2022 avait déjà été prolifique pour Iga Swiatek. En 2023, la patronne du circuit en est déjà à 4 trophées, dont Roland-Garros évidemment. Dans sa carrière, elle a déjà remporté 15 titres en seulement 19 finales, une statistique impressionnante qui témoigne de son efficacité dans les grands rendez-vous. Sans jouer son meilleur tennis, elle a disposé de ses adversaires en deux sets à chaque fois, infligeant même un sévère 6/0 6/1 en finale à l'Allemande Siegemund.

Tennis : Après Wimbledon, la bagarre continue entre Swiatek et Sabalenka https://t.co/O4FUScHdkW pic.twitter.com/8xBdo0lbXP — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

La patronne de retour

Constamment sous pression depuis qu'elle a pris le trône au mois d'avril 2022, Iga Swiatek a des statistiques énormes. Dimanche, elle disputait son 100ème match en tant que numéro 1 mondiale et elle a exactement la même réussite que Serena Williams au même moment : 87 victoires pour 13 défaites. Les statistiques autour de la Polonaise sont toujours plus impressionnantes les unes que les autres, elle qui n'a d'ailleurs jamais perdu face à une joueuse plus jeune qu'elle depuis le début de sa carrière.

En confiance pour la tournée américaine

Quasiment l'une des seules parmi les meilleures à avoir repris la compétition aussi vite après Wimbledon, où elle a perdu en quarts, Iga Swiatek va maintenant se tourner vers la tournée américaine sur dur, avec les WTA 1000 de Montréal et Cincinnati pour les filles avant l'US Open. L'année dernière, elle n'avait pas si bien négocié ces deux étapes avant de gagner le Grand Chelem new-yorkais sans jouer son meilleur tennis. Le rendez-vous est pris...