US Open : Djokovic trop fort, il avoue son impuissance

Engagé lors des quarts de finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière, Taylor Fritz n'a pas vraiment existé face à un adversaire redoutable, un certain Novak Djokovic. Le Serbe, qui n'avait jamais perdu face à l'Américain en sept rencontres précédemment, s'est rendu le match facile contre un adversaire qui n'a pas été au rendez-vous de l'événement devant son public.

Déjà surpris par son compatriote au troisième tour, Laslo Djere, qui a mené deux sets à zéro, Novak Djokovic a remis les pendules à l'heure pour ne pas connaître le même sort. Le Serbe, qui retrouvera la place de numéro un mondial à la fin du tournoi, évolue à un niveau exceptionnel même s'il y a parfois quelques moments plus fébriles. Ces moments, aussi rares soient-ils, n'ont pas été bien exploités par Taylor Fritz, le numéro 1 américain.

Panne de service

Alors qu'il avait connu jusque-là un parcours sans accroc en ne concédant son service qu'à une seule reprise sur ses quatre premiers matches, Taylor Fritz a été en difficulté dès les premiers échanges face à Novak Djokovic. L'Américain a parfois très mal servi et forcément, en conférence de presse, il a bien souligné ce problème. « Ce n’est pas sorcier. Par exemple, je ne vais pas pouvoir battre Djokovic ou même rester au contact dans un match s’il ne fait que renvoyer des deuxièmes balles toute la journée ou si mes premières balles ne sont pas décisives. Il faut que je serve bien, que je touche des points. J’ai bien servi contre lui dans le passé, à Cincinnati. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas » déplore-t-il.

Une charge mentale trop lourde

Taylor Fritz ne partait pas dans les meilleures conditions pour défier Novak Djokovic, il est vrai. L'Américain s'est incliné à chaque fois contre le Serbe et quasiment tout le temps sans perdre le moindre set. Mais l'Américain a été très décevant lorsqu'il a fallu se révolter. Au total, il a quand même eu des occasions assez souvent pour breaker Djokovic et il avait même l'occasion de faire tourner le match. Son body language et son attitude n'étaient pas en adéquation...

Gros coup dur