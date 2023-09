Tennis : Nadal prêt pour l'Australie ? Le retour se fait attendre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans la foulée du titre de Novak Djokovic à l'US Open, le 24ème en Grand Chelem, Rafael Nadal n'a toujours pas réagi. L'Espagnol, absent des courts depuis l'Open d'Australie, vit sa convalescence loin des projecteurs. Son oncle Toni, souvent sollicité, a donné des nouvelles lors d'une interview dans un média espagnol où il félicitait Djokovic. D'après lui, un retour lors du prochain Majeur est envisagé.

Alors que Novak Djokovic défie les lois humaines en s'offrant toujours plus de titres en Grand Chelem, Rafael Nadal, lui, fait une saison blanche. Le Majorquin, blessé au psoas en janvier, se remet doucement mois après mois et il y a quelques semaines, il faisait son grand retour à l'entraînement. A 37 ans, il prépare un grand retour pour la saison 2024, qui devrait être sa dernière d'après ses propos.

Bonnes nouvelles pour Nadal

Interrogé par un média espagnol, Toni Nadal a révélé de bonnes nouvelles par rapport à son neveu. « La phase de récupération se passe bien pour le moment. Rafa espère revenir sur les courts pour l’Open d’Australie » a-t-il déclaré. Quand on connaît la volonté du Majorquin, on se dit qu'il reviendra forcément quand il sera prêt à se battre physiquement à son meilleur niveau. Après un an sans match, une grande première dans sa carrière, il aura forcément besoin de se remettre dans le bain à 37 ans.

Le clan Djokovic bienveillant

Cette année, Novak Djokovic est revenu à hauteur de Rafael Nadal au nombre de titres en Grand Chelem avant de le dépasser et de prendre deux longueurs d'avance. Mais on pense déjà à un retour de l'Espagnol l'année prochaine puisque Goran Ivanisevic, le coach du numéro un mondial, a été interrogé sur la question. « Le retour de Nadal serait formidable pour le tennis, je suis motivé, j’espère vraiment qu’il reviendra. Ce que nous voulons, c’est qu’il revienne en bonne santé car personne n’aime voir une légende du tennis revenir de blessure sans la plénitude physique qu’il mérite » a-t-il déclaré.

Retour au haut niveau envisageable ?

Il y a quelques semaines, certaines rumeurs sur un potentiel retour de Rafael Nadal lors de la Coupe Davis cette année laissaient planer un certain doute. Mais il sera bien difficile de voir l'Espagnol se remettre pour revenir en novembre prochain sans la moindre compétition. Si tout va bien, il commencera en douceur en tout début d'année avant de se battre comme il le pourra pour ses derniers mois sur le circuit.