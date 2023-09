Tennis : Le bilan de l'US Open 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernière levée du Grand Chelem comme d'habitude, l'US Open s'est terminé dimanche sur une nouvelle note d'histoire. Il faudra désormais attendre quatre mois jusqu'au prochain Majeur et en attendant, il est temps de revenir sur cette quinzaine new-yorkaise. Comme toujours, les Américains font tout pour assurer un immense spectacle même si on peut regretter le manque de matches qui mettent l'eau à la bouche.

Comme bien souvent en ce moment, une quinzaine de Grand Chelem se termine par une victoire de Novak Djokovic. Le Serbe a ajouté un 24ème titre Majeur à son palmarès en proposant un tennis d'exception, le tout à 36 ans. En dehors d'un début de match ahurissant de Laslo Djere au troisième tour, sa quinzaine a été plutôt tranquille jusqu'en finale.

Djokovic est toujours le plus fort

L'US Open est normalement le tournoi du Grand Chelem où Novak Djokovic connaît le plus de difficultés. Avec "seulement" 3 titres avant cette année, le Serbe est souvent arrivé fatigué par la saison à New York et il a souvent connu des défaillances en finale. En 2023, il a été parfait, pas inquiété de bout en bout malgré une superbe bagarre en finale face à Daniil Medvedev, qui aurait pu tourner si celui-ci avait le bon choix sur sa balle de deuxième set. A 36 ans, Djokovic est définitivement le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

L'humidité, vrai fléau

Cette année, la compétition a été marquée par des conditions de jeu terriblement difficiles à supporter, ce qui a forcément eu un impact sur le jeu. En effet, il n'y a pas eu beaucoup de grands matches et l'une des raisons vient peut-être de la chaleur et de la terrible humidité qui assomme les joueurs. Certains ont été très marqués par les conditions comme lors du match entre Medvedev et Rublev, d'autres étaient même au bord de l'évanouissement.

Le rêve américain

Au-delà de la victoire de Coco Gauff dans le tableau féminin, le tennis américain rêve aussi aux côtés de candidats plus sérieux les uns que les autres. En effet, depuis deux ans, les Américains progressent énormément et ils enchaînent les demi-finales en Grand Chelem. En dehors de Taylor Fritz, numéro un américain, Frances Tiafoe était présent un an avant Ben Shelton en demi-finale de l'US Open, alors que Tommy Paul a joué sa première à ce stade à l'Open d'Australie cette année. Un renouveau qui pourrait finir par payer.