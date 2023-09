US Open : Alcaraz vit un calvaire, il balance tout

Jean de Teyssière

On pensait vivre une finale Djokovic-Alcaraz à l'US Open, après celle mythique de Wimbledon, et on aura finalement droit à un remake de la finale de 2021 : le Serbe affrontera Daniiel Medvedev. Carlos Alcaraz a été battu par ce dernier en quatre sets (7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 6-3) et 3h19 d'un combat épique. L'Espagnol semblait être atteint après cette défaite.

Il y a deux ans, Daniil Medvedev n'avait laissé aucune chance à Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4), qui avait alors dit adieu au Grand Chelem. De nouveau adversaires, Novak Djokovic, 36 ans, aura une revanche à prendre, mais devra trouver les solutions pour battre celui qui a réussi à terrasser Carlos Alcaraz en demi-finale de l'US Open.

« Je n’arrivais pas à retrouver mon jeu et j’ai failli jeter ma raquette au sol »

Après sa terrible défaite en quatre sets face au Russe Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a tenté de trouvé une explication à ce revers, qui l'empêche d'aller défier Novak Djokovic pour le gain d'un second titre du Grand Chelem cette année, et ce, dans des propos rapportés par 20 Minutes : « J’ai bien commencé, le premier set a été serré. Mais dans le tie-break, à 3-3, j'ai joué trois ou quatre points sans aucun contrôle. Je me suis battu pendant cinquante minutes et sur quatre points, j’ai perdu mes esprits. Et dans le deuxième set, je n’ai pas réussi à m’en remettre. Je n’arrivais pas à retrouver mon jeu et j’ai failli jeter ma raquette au sol. »

« Je pensais être un meilleur joueur »