US Open : Les conditions de jeu, le vrai fléau de l'édition 2023 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même si le tournoi pourrait être sauvé par des demi-finales et une finale hors du commun, l'édition 2023 de l'US Open n'a pas vraiment proposé de grand match entre les meilleurs joueurs du monde. Les quarts de finale, chez les hommes comme chez les femmes, ont tous été un peu décevants et l'une des raisons qui pourraient l'expliquer concerne la température parfois difficile à supporter à cause du taux d'humidité bien trop élevé.

Forcément, l'été aux Etats-Unis, la température est difficile à supporter pour tout le monde. Mais cette année, c'est surtout à cause de l'humidité que les joueurs souffrent. Depuis le début de la quinzaine, on voit beaucoup de joueurs souffrir des conditions, ce qui explique pourquoi il est difficile de s'exprimer pleinement sur le court. D'ailleurs, en ce jour de demi-finales messieurs, les joueurs devraient encore être touchés...

L'air irrespirable

Il n'en faut pas beaucoup pour s'apercevoir du défi physique auquel les joueurs sont confrontés lors de cet US Open. La rencontre entre Andrey Rublev et Daniil Medvedev mercredi en est le parfait exemple : les deux joueurs ont fini complètement trempés et au bout de leur force dans un match qui - heureusement - n'a duré que 2h45 pour trois sets. En plein milieu du match, le numéro 3 mondial a même lâché une phrase révélatrice : « Un joueur va mourir et ils verront. »

Tennis : Incroyable, Monfils prépare une grosse surprise pour sa carrière https://t.co/7AjbxmZzmD pic.twitter.com/wEFGLEleKe — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Un danger pour les joueurs ?

Pour arriver à remporter un match dans ces conditions, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Alexander Zverev et Jannik Sinner ont donné une leçon de courage en disputant peut-être le match du tournoi en huitièmes de finale, au prix d'efforts dont il était presque impossible de se remettre. Pour certains, la situation devient dangereuse. « Je pourrais parler longtemps des conditions brutales pour nous deux. Vous voyez, je n’ai plus de peau sur mon nez ici, et là ici dans le cou c’est rouge. Ce n’est pas à cause du soleil mais je n’ai plus de peau. Je viens de voir Andrey dans les vestiaires et son visage est très rouge aussi. Mais la question est de savoir jusqu’où nous pouvons aller ? C’est ça qui est dangereux. Peut‐être que nous aurions pu tenir cinq sets, ou il se serait peut‐être passé ce qui est arrivé à Yibing Wu qui a fait un malaise à Washington » a déclaré Daniil Medvedev, lessivé.

Une nouvelle règle à instaurer ?

Si on ne peut pas vraiment faire grand chose aux conditions climatiques, des questions autour d'une nouvelle règle peuvent se poser autour de l'US Open. En effet, officiellement, il n'existe pas de règlement pour instaurer une pause pour récupérer. En Australie, depuis un moment, la "Heat Rule" entre en vigueur lorsqu'il fait beaucoup trop chaud pour jouer au tennis. Le jeu est donc interrompu tout de suite parfois pendant plusieurs heures. Evidemment, c'est un problème si cela arrive en début de tournoi puisqu'il y a plus de matches à jouer...