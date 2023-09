US Open : Cette légende dévoile sa finale de rêve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de 8 titres en Grand Chelem au cours de sa carrière, John McEnroe est l'un des noms les plus connus du monde du tennis également pour son tempérament si spécial. L'Américain est resté très proche de son sport puisqu'il commente à la télévision depuis longtemps et il n'est pas rare de le voir s'exprimer sur le tennis actuel. Pour l'édition 2023 de l'US Open, il a donné sa finale de rêve.

Interrogé récemment sur RMC Sport dans le cadre de l'émission de Marion Bartoli, John McEnroe a fait des révélations sur l'édition 2023 de l'US Open. L'ancien numéro 1 mondial n'a pas caché ce qu'il souhaitait voir cette année, en pensant bien sûr à un gros résultat du côté américain. D'ailleurs, il n'est plus très loin d'avoir ce qu'il a envie de voir.

Djokovic-Alcaraz, pas d'autre choix ?

Pour être honnête, l'édition 2023 de l'US Open ne fait pas vraiment grimper au plafond. En dehors de quelques matches, les rendez-vous ont été un peu décevants et tout le monde attend une finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. « Avant le tournoi, je me disais "Ok Djokovic contre Alcaraz, cette légende contre cette incroyable étoile montante". Pour moi ce serait LE match à avoir en finale » confie John McEnroe.

Le rêve américain

Autrefois, les Etats-Unis dominaient le tennis de la tête et des épaules mais depuis 20 ans, la situation est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, cela fait 20 ans depuis la dernière victoire d'un Américain en Grand Chelem, un certain Andy Roddick en 2003 à l'US Open. Depuis deux ans, les Américains retrouvent le sourire au travers des performances de Fritz et Tiafoe notamment. « Ce pourrait être très intéressant pour le tennis américain d’avoir un joueur en finale, 20 ans après » déclare McEnroe, avant d'ajouter qu'avoir Tiafoe ou Shelton en finale serait incroyable. Effectivement, les Américains ont encore leur chance puisque le jeune Ben Shelton défiera Novak Djokovic lors des demi-finales.

Alcaraz au rendez-vous ?

Très impressionnant depuis le début de la quinzaine, Carlos Alcaraz a tout de même affiché quelques faiblesses physiques. Il est apparu strappé à la cuisse lors de son précédent match mais affirme qu'il ne se soucie pas beaucoup de ça. C'est maintenant à lui de répondre présent pour les deux prochains grands rendez-vous, d'abord face à un Alexander Zverev retrouvé et contre Medvedev ou Rublev lors des demi-finales. Un parcours un peu plus compliqué que son rival.