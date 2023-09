Tennis : Sabalenka, le nouveau règne de la "méchante" de 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Finaliste de l'US Open 2023, Aryna Sabalenka conclut une année exceptionnelle en Grand Chelem surtout. Depuis lundi, elle est la nouvelle numéro un mondiale du classement WTA, la 29ème joueuse de l'ère Open à accéder à ce sommet. Elle met fin à la série de 75 semaines consécutives d'Iga Swiatek mais la Biélorusse a beaucoup de mal à convaincre sur le circuit et auprès des fans. La raison ? Son tempérament parfois sulfureux et peut-être sa nationalité, qui pose beaucoup problème ces derniers temps...

Aryna Sabalenka est sans conteste la meilleure joueuse du monde cette saison pour le moment. La Biélorusse, qui a remporté son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier, a enchaîné les gros résultats et a rarement déçu. Malgré tout, elle montre parfois ses faiblesses dans les derniers stades de la compétition dans les plus grands tournois, elle qui n'a plus gagné de trophée depuis Madrid.

Un parcours à la Serena

Qualifiée pour les demi-finales lors de tous les tournois du Grand Chelem en 2023, Aryna Sabalenka rejoint un beau contingent et elle est la première depuis Serena Williams en 2016 à réaliser pareille performance. La Biélorusse n'a cessé de progresser depuis un an et demi et elle a su concurrencer Iga Swiatek que l'on pensait insubmersible. Mais attention, si elle ne connaît quasiment aucun résultat moyen, elle a du mal à conclure parfois comme en demi-finale à Roland-Garros et Wimbledon et en finale à l'US Open, où elle avait le match en main.

Portée par son rêve

Aryna Sabalenka sait depuis huit jours qu'elle est la nouvelle numéro un mondiale. En effet, la Biélorusse a profité de la défaite d'Iga Swiatek en huitièmes à New York mais elle a choisi de rester concentrée sur son tournoi. La joueuse de 25 ans a accompli l'un de ses plus grands rêves : devenir la patronne du circuit, une aspiration qu'elle doit à son père, subitement disparu en 2019. « J'essaie simplement de me battre parce que mon père voulait que je sois numéro 1 et je le fais pour lui. C'est ce qui m'aide à rester forte en ce moment » déclarait-elle début 2020.

Un contexte difficile

Depuis l'année dernière, un climat de tension s'est instauré dans le monde du tennis, en particulier sur le circuit WTA. En effet, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pèse beaucoup sur certaines joueuses et Aryna Sabalenka n'échappe pas aux questions sur la guerre, la Biélorusse étant un allié de la Russie. Il y a quelques mois, à Roland-Garros, elle a même refusé de se présenter en conférence de presse pour éviter de répondre toujours aux mêmes questions sur son jugement par rapport à la situation en Ukraine.