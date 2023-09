US Open : Coco Gauff, le sacre attendu d'une championne née

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, la finale femmes de l'édition 2023 opposait celle qui est la nouvelle numéro un mondiale aujourd'hui, Aryna Sabalenka, et la jeune Américaine Coco Gauff. Cette dernière, considérée comme la pépite du tennis américain depuis des années, remporte son premier Grand Chelem à 19 ans et tout un pays était prêt à l'accompagner pour ce moment. Elle conclut un superbe été où elle n'a été battue qu'une seule fois en 19 rencontres.

Victorieuse de l'US Open samedi, Coco Gauff ne surprend personne. Tout simplement car depuis qu'elle a débarqué sur le circuit junior, propulsée par Patrick Mouratoglou, tout le monde l'annonce comme la relève des sœurs Williams. Et ce titre, le premier pour une Américaine à New York depuis Sloane Stephens en 2017 fait beaucoup de bruit. La jeune pépite de 19 ans est une star et désormais, elle a tout pour régner sur le tennis féminin.

Un destin de championne

Repérée alors qu'elle n'avait que 10 ans par Patrick Mouratoglou, qui l'a fait venir dans son académie, Coco Gauff est annoncée comme une future star du tennis depuis des années. D'ailleurs, à 13 ans, elle confirmait déjà ce potentiel en remportant l'US Open chez les juniors. Depuis son éclosion sur le circuit principal en 2019, certains avaient été un peu déçus de ce cap qu'elle n'arrivait pas à franchir. La saison 2023 est un vrai pas vers le sommet. « Ça n'a pas été facile. La route a été longue pour en arriver là. Je n'étais pas une joueuse complète et je ne pense pas l'être tout à fait encore » avoue-t-elle.

L'effet Brad Gilbert ?

Cet été, il y a eu du changement dans l'encadrement de Coco Gauff. En effet, Brad Gilbert a débarqué pour la coacher et l'effet a été immédiat. L'ancien joueur américain est déjà un spécialiste : il a mené Andre Agassi vers les sommets dès leur début de leur collaboration en 1994, même chose pour Andy Roddick en 2003 lorsque celui-ci remportait les tournois du Canada, de Cincinnati et l'US Open dans la foulée. Parfois en difficulté sur son coup droit, c'est surtout mentalement qu'elle a réussi à passer un cap ces dernières semaines. Et quelque chose nous dit que ce titre ne sera pas le dernier...

Un été de rêve

Battue au premier tour de Wimbledon, Coco Gauff a immédiatement renversé la vapeur en remportant coup sur coup le plus grand titre de sa carrière. En effet, elle a d'abord ébloui à Washington, perdu en quarts de finale à Montréal contre sa compatriote Pegula et remporté son premier WTA 1000 à Cincinnati. Le point clé : sa victoire contre Iga Swiatek en demi-finales, sa première face à la Polonaise en huit confrontations. En 2023, elle a maintenant remporté un titre à tous les niveaux sur le circuit principal après l'US Open et est la nouvelle numéro 3 mondiale.