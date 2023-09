Tennis : Djokovic sacré, grosse désillusion pour Alcaraz

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, Novak Djokovic a écrit une nouvelle page de l'histoire du tennis en s'adjugeant son 24ème titre en Grand Chelem. De son côté, Carlos Alcaraz est tombé sur le mur Daniil Medvedev lors des demi-finales, abandonnant ainsi son titre ainsi que le trône du classement ATP. Le jeune Espagnol, sans solution, a d'ailleurs pris une décision logique par rapport à son calendrier.

Alors que tout le monde attendait une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde sur le court Arthur-Ashe de l'US Open, Daniil Medvedev en a décidé autrement. Mais le Russe n'a pas pu enchaîner avec une victoire sur Novak Djokovic, la marche étant bien trop haute. Ce dernier a réussi ce qu'Alcaraz n'a pas bien mis en place face à un adversaire solide et l'Espagnol a même semblé perdu sur le court par moments.

Grosse déception

Tenant du titre à l'US Open, Carlos Alcaraz a vécu un moment fort l'année dernière et était forcément attendu. Impressionnant tout au long du tournoi, il est tombé sur plus fort que lui en demi-finales en la personne de Daniil Medvedev, qui l'a étouffé mentalement. « Je ne suis pas assez mûr pour gérer ce genre de match. Je dois donc apprendre à le faire. Je ne pense pas que je vais y penser longtemps. Je dois en tirer des leçons, bien sûr, parce que je veux m'améliorer. Je pense que ce genre de match vous aide à grandir et à être meilleur dans ce genre de situation. Je dois parler avec mon équipe, avec Juan Carlos, et voir comment je peux m'améliorer » a-t-il confié.

Tennis : Djokovic moins fort qu'il y a dix ans ? La folle sortie du clan Nadal https://t.co/cS5GvobdiR pic.twitter.com/xBCSLnHvb7 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Pas de Coupe Davis

Le calendrier s'enchaîne très vite et dès cette semaine, le début de la phase finale de la Coupe Davis opposera les joueurs. Cela aurait dû être le cas pour Carlos Alcaraz mais celui-ci a finalement décidé de déclarer forfait avec l'Espagne, déjà amputée de sérieux candidats. Si cette décision commence déjà à faire parler dans son pays, le numéro 2 mondial ne fait pas la même erreur que l'année dernière : quelques jours après son titre à l'US Open, il était venu et finalement il avait connu une fin de saison très difficile puisqu'il l'avait terminée blessé.

Un vrai combat pour le trône ?

En remportant l'US Open, Novak Djokovic a repris la place de numéro un mondial à Carlos Alcaraz et surtout, il a maintenant une avance considérable. Même si l'Espagnol n'a quasiment rien à défendre jusqu'à la fin de l'année, au contraire du Serbe, l'écart est tel (plus de 3000 points cette semaine) que le combat semble déjà gagné pour le Djoker. Pour rappel, le patron a souvent changé ces derniers mois...