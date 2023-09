Tennis : Comment Djokovic a brillé tactiquement à l'US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant l'US Open, Novak Djokovic a une nouvelle fois ébloui la planète tennis en déployant un tennis exceptionnel pour remporter un 24ème Grand Chelem. Le Serbe de 36 ans continue de martyriser les jeunes générations et pourtant on aurait pu penser que physiquement, il commencerait à coincer. Mais il fait parler son sens tactique comme jamais, à l'image de la finale face à Daniil Medvedev, où il s'est appuyé sur une stratégie bien ficelée.

Au vu de la prestation de Daniil Medvedev lors de sa demi-finale face à Alcaraz, on était en droit de penser que le Russe allait être un mur infranchissable. Oui, mais c'était avant de voir la performance de Novak Djokovic, qui a peut-être réalisé le match le plus complet de sa saison en ne connaissant quasiment jamais de moment faible. Retour sur la manière dont il a fait vriller Medvedev.

Une agressivité étouffante

Le début de match a donné le ton : Novak Djokovic a attaqué tambour battant en agressant son adversaire, réussissant le break d'entrée de jeu. Le Serbe a évité à Medvedev de s'installer tranquillement dans sa filière du fond du court, un secteur de jeu où il allait de toute façon souffrir. Le numéro un mondial n'a pas si bien servi si l'on regarde son pourcentage de premières balles (55%) mais il a su trouver de l'efficacité quasiment dans tous les moments chauds.

Le filet, l'arme de la finale

Il y a un secteur de jeu où Novak Djokovic a particulièrement excellé. En effet, le Serbe a été énorme au filet lors de la finale en proposant du service-volée à de nombreuses reprises. En effet, en voyant la position de retour de Daniil Medvedev, il a pris le jeu à son compte et c'était l'un des moments clés dans le deuxième set, lorsqu'il a fait face à quelques balles de break. Il a par exemple enchaîné plusieurs points d'affilée en allant à la volée. Au total, il a réussi 37 points au filet sur 44 montées, un taux de réussite extrêmement élevé.

Bien en place physiquement

Il est vrai que la quinzaine du Serbe, en dehors d'un match piège au troisième tour face à Laslo Djere, a été plutôt tranquille. En finale, il a prouvé qu'il était très fort physiquement lors de l'énorme combat du deuxième set et quand il a réussi à gagner le tie-break, on savait plus ou moins que le plus dur avait été fait. Finalement, c'est Daniil Medvedev qui a eu un petit coup de fatigue face à un Djokovic quasiment imprenable.