Tennis : Le rêve fou de Rafael Nadal

Rafael Nadal peine à se remettre de ses diverses blessures. Alors que ces dernières pourraient le contraindre à mettre un terme à sa carrière de tennisman professionnel, le Majorquin est forcément questionné sur son avenir. Et dans le futur, Nadal n'exclut pas une improbable reconversion, celle de devenir président du Real Madrid.

Les temps sont durs pour Rafael Nadal. Forfait pour Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, le Taureau de Manacor traverse la période la plus délicate de sa glorieuse carrière. Bien que déterminé à revenir sur les courts, Nadal a récemment confié qu'il pourrait prendre sa retraite dès 2024. Une retraite oui, mais à bientôt 38 ans, l'Espagnol a encore d'autres projets professionnels en tête. Et dans ses rêves les plus fous, il se verrait bien devenir président du Real Madrid.

«Bien sûr que j’aimerais»

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal ne serait pas contre l'idée de prendre la tête du Real Madrid dans les années à venir, bien qu'il ne se trouve pas pour le moment légitime à occuper un tel poste. « Au final, je peux seulement dire, est-ce que j’aimerais être président du Real Madrid ? Oui, bien sûr que j’aimerais. Rien de plus, ça ne veut pas dire que ça sera le cas ou que je ne vais jamais essayer. Tout d’abord, il y a des gens plus préparés que moi et qui sont en avance pour cette opportunité quand, un jour, se terminera le mandat de celui qui a été l’un des meilleurs président de l’histoire du Real Madrid, Florentino », confie-t-il pour AS . Pour le moment, Rafael Nadal estime que Florentino Perez ne doit pas être remplacé dans l'immédiat.

«S’ils me demandent si j’aimerais, alors oui»