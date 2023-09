Tennis : Caroline Garcia enchaîne bien, elle répond à la "polémique"

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté cet été, Caroline Garcia a trouvé le moyen de rebondir la semaine dernière en atteignant les demi-finales du WTA 1000 de Guadalajara au Mexique. La Française, qui a dû voyager très vite au Japon pour le tournoi de Tokyo cette semaine, a pu bénéficier d'une règle spéciale de la WTA lui permettant d'entrer un peu plus tard que prévu dans la compétition, un règlement qui a beaucoup fait parler.

Autrice d'une fin d'année 2022 exceptionnelle au terme de laquelle elle a réussi à gagner le plus grand titre de sa carrière, le Masters WTA, Caroline Garcia nourrissait de grandes ambitions en 2023. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu même si c'est loin d'être catastrophique. Elle a justement relevé la tête récemment et peut réaliser une grande fin de saison.

Un coup de pouce polémique

Inscrite au tournoi de Tokyo cette semaine, Caroline Garcia a bénéficié d'un "Performance Bye" pour être exemptée du premier tour afin de lui permettre d'avoir le temps de voyager de l'autre côté du monde. Mais la numéro 5 mondiale Elena Rybakina, tête de série 3 et donc normalement exemptée de premier tour elle aussi, a mal pris ce petit coup de pouce du destin. La règle est pourtant claire et ce n'est pas nouveau. « Le voyage entre le Mexique et le Japon est très long et compte tenu du décalage horaire, on perd deux jours. Je pense que cette règle est nécessaire car nous devons continuer à jouer dans de telles circonstances. Nous savions à l’avance qu’il y aurait un bye de performance dans ce tournoi. Nous en avons été informées et je pense que c’est important pour maintenir notre rythme » a soutenu Caroline Garcia après sa victoire sur l'Ukrainienne Kalinina pour ses débuts.

Une règle logique

Si l'entourage d'Elena Rybakina a mal pris cette décision, la Kazakhe ayant même déclaré forfait pour l'épreuve au dernier moment, cette règle existe depuis de nombreuses années et elle paraît assez logique. C'est donc une preuve de plus que certaines joueuses ne sont pas tout à fait au courant de tout le règlement. Comme a souligné Caroline Garcia, cette règle intervenait souvent dans le passé lors de tournois chinois ou même sur terre battue lorsque deux tournois se chevauchent.

Un exploit quasiment impossible

Tenante du titre du Masters, Caroline Garcia devra réaliser une incroyable performance pour espérer se qualifier. Opposée à Maria Sakkari ce vendredi, l'adversaire qui l'a battue la semaine dernière à Guadalajara et qui a reçu comme elle un Performance Bye, elle a eu du mal à prendre sa revanche. Comme la semaine précédente, elle n'a pas vraiment existé dans ce match face à la Grecque et ses espoirs de défendre son titre sont maintenant quasiment effacés.