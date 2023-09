Tennis : Retour au premier plan pour Garcia, toutes les raisons d'y croire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagée au WTA 1000 de Guadalajara la semaine dernière, Caroline Garcia a retrouvé des couleurs. La Française, tenante du titre au Masters, aura besoin d'un petit miracle pour espérer défendre son titre. Mais elle a rassuré en s'offrant quelques victoires précieuses et elle pourrait en profiter lors de la tournée asiatique, là où elle a rencontré un grand succès il y a quelques années. Une semaine après avoir quitté le top 10, la voilà déjà de retour.

On ne peut pas dire que l'année 2023 de Caroline Garcia soit une grande réussite. La Française de 29 ans a connu de grandes difficultés, surtout récemment, mais elle a retrouvé le sourire. A Guadalajara, au Mexique, où elle est souvent à l'aise, elle a réussi à atteindre une demi-finale en WTA 1000, sa première dans un grand rendez-vous depuis son titre au Masters fin 2022. Dans les prochaines semaines, elle a prévu un lourd programme pour gagner le plus de points possibles, bénéficiant même d'un petit coup de pouce au démarrage.

Une période de l'année qu'elle adore

Dans sa carrière, Caroline Garcia a montré qu'elle était plutôt à l'aise en fin de saison quand on abordait la tournée asiatique. La Lyonnaise a déjà fait des merveilles comme lorsqu'elle s'était révélée en 2017 en gagnant coup sur coup Wuhan et Pékin, deux grands tournois lui permettant d'arracher sa première qualification pour le Masters. De retour dans le top 10, elle a décidé de s'inscrire à tous les tournois : Tokyo cette semaine, puis Pékin, Zhengzhou et même retour en Europe à Cluj-Napoca !

Tennis : Le calendrier ATP décalé, bientôt la norme ? https://t.co/XSdpX1yRJl pic.twitter.com/yRQdXOxgXY — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Un coup de pouce

En s'offrant un beau parcours à Guadalajara, battant au passage sa première top 30 de l'année, Caroline Garcia a en plus gagné le droit d'avoir un petit cadeau de la part de la WTA. En effet, pour lui permettre de rejoindre Tokyo dans de bonnes conditions, la Lyonnaise sera exemptée de premier tour pour un point de règlement très précis de la WTA, le "Performance Bye". Une règle qui ne plaît pas à tout le monde puisqu'Elena Rybakina, la numéro 5 mondiale, a témoigné son mécontentement, elle qui aurait dû être exemptée de premier tour.

Un parcours légendaire ?

Les choses auraient été un peu plus simples si elle avait réussi à s'offrir le WTA 1000 de Guadalajara. Finalement, elle a un peu craqué face à la gagnante du tournoi, Maria Sakkari, et à l'heure actuelle, elle pointe à la 20ème place à la Race à 1400 points d'Ons Jabeur, huitième et dernière qualifiée pour le Masters pour le moment. Il n'y a pas de secret : il faudra gagner !