Tennis : Après sa blessure, ce Français tente tout pour continuer à jouer

Actuellement à la 122ème place au classement, Corentin Moutet est l'un des joueurs français qui animent le circuit principal depuis quelques années déjà. A 24 ans, le Français a atteint son meilleur classement (51ème) en fin de saison dernière mais après l'Open d'Australie, il a dû passer par la case opération pour soigner son poignet. Egalement connu pour son tempérament de feu, Moutet a fait quelques changements importants dans son jeu pour s'adapter.

Dernier joueur français à avoir atteint la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem du côté masculin, l'an dernier à l'US Open, Corentin Moutet est un joueur atypique. Très petit pour un joueur de tennis (1,75m), il se déplace bien et est doté d'un toucher exceptionnel grâce à sa patte de gaucher. A la suite de sa blessure en début de saison, il a opéré de grands changements à son retour sur le circuit sur terre battue, à commencer par un revers slicé à une seule main contrairement à avant.

Nouvelle arme : le service à la cuillère

Popularisé par Michael Chang notamment, le service à la cuillère n'est pas si rare lors d'un match d'un joueur fantasque tel que Nick Kyrgios ou Alexander Bublik. Pour son entrée en lice à Chengdu mercredi face à un modeste Chinois, le Français a utilisé cette arme avec abondance parfois. Et visiblement, il ne compte pas s'arrêter là. « Je pense que je dois en faire davantage, cela fonctionne mieux que mon service habituel actuellement. Donc je pense que je dois en faire beaucoup, peut-être à chaque point dans le futur » a déclaré celui qui a déjà fait un changement majeur dans son jeu cette année en jouant son revers qu'à une seule main.

Un coup qui passe mal

Dans la tête des fans de tennis, le service à la cuillère est souvent considéré comme un coup facétieux à la limite de l'irrespect de l'adversaire. Pourtant, parfois, c'est un formidable coup tactique qui peut totalement surprendre l'adversaire et c'est l'entraîneur de Corentin Moutet qui en parle le mieux. « C'est dommage que le public français voie cela comme un manque de respect. Ça n'a rien à voir, c'est juste un coup tactique et il faut profiter du fait que Corentin a l'un des meilleurs touchers sur le circuit. Ce n'est pas lié au niveau du joueur en face, c'est lié au positionnement en retour. Ce serait bête de ne pas l'utiliser contre des joueurs qui sont six mètres ou même trois mètres derrière la ligne de fond » témoigne Petar Popovic pour L'Equipe .

Un joueur en pleine évolution

Il est bien rare qu'un joueur change de technique radicalement au cours de sa carrière. Corentin Moutet n'est pas réputé pour son grand service, il est vrai, mais si ses adversaires savent qu'il va utiliser cette arme beaucoup plus souvent, il sera bien difficile de les surprendre à nouveau. En ce qui concerne son revers, on ne peut que souligner le courage d'aller au combat sans pouvoir frapper à deux mains.