Tennis : Le calendrier ATP décalé, bientôt la norme ?

Cette semaine marque le début de la tournée asiatique sur les deux circuits avec les tournois de Chengdu et de Zhuhai par exemple pour les hommes. Le point d'orgue sera évidemment le retour du Masters 1000 de Shanghai dans le calendrier cette année disputé pour la première fois depuis la victoire de Daniil Medvedev en 2019. Mais ce tournoi se dispute sous le nouveau format sur dix jours et avec un tableau beaucoup plus dense. Forcément, il prend donc plus de place dans le calendrier et plusieurs tournois ont été légèrement décalés dans le temps.

Comme Madrid et Rome, qui sont passés sur le modèle d'Indian Wells et Miami en 2023, Shanghai se disputera donc selon les mêmes conditions à partir du 4 octobre. Les deux Masters 1000 de l'été sur dur suivront le pas à partir de 2025 et pour le moment, Monte-Carlo et Paris-Bercy resteront dans leur format actuel. Avec plus de semaines consacrées à ces gros événements, quelques tournois vont disparaître et certains s'adaptent déjà en décalant légèrement leur programme pour finir par la finale le mardi ou le mercredi.

Des tournois décalés

Cette semaine, les tournois de Zhuhai et de Chengdu ont commencé le mercredi en ce qui concerne le grand tableau et se termineront mardi prochain. Le choix est peut-être étonnant même si l'ATP a peut-être voulu décaler légèrement le programme pour permettre aux joueurs qui disputaient la Coupe Davis la semaine dernière de faire le voyage. La tendance se poursuivra la semaine suivante avec les tournois d'Astana et de Pékin qui auront également leur finale mardi et mercredi juste avant le début du Masters 1000 de Shanghai.

Bientôt la norme ?

Si ce n'est pas le cas pour le moment avant Indian Wells ou avant Madrid, ce petit décalage dans le temps avant un Masters 1000 sur dix jours pourrait se propager autre part. Mais le choix de faire disputer la finale de ces tournois le mardi ou le mercredi reste tout de même très étonnant puisqu'une finale en semaine risque de voir des tribunes assez vides.

Des débuts légers

Cette année, c'est la première fois depuis 2019 que les joueurs retrouvent la Chine pour la vraie tournée asiatique. Avec les absences de beaucoup de joueurs du top 100, d'autres ont la chance de pouvoir participer à des tournois ATP alors qu'ils n'en ont pas forcément l'habitude. C'est le cas par exemple pour le Français Terence Atmane, qui a beaucoup gagné sur le circuit Challenger ces derniers temps et qui a pu disputer son premier match sur le circuit ATP.